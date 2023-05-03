HDP'li Sırrı Sakık 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti: "İmralı'nın kapısını kıracağız"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı gizli pazarlık meydanlarda dile geliyor.
GİZLİ PAZARLIKLARI MEYDANLARDA İTİRAF ETTİ! VİDEO İZLE
ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK NARALARI
Daha önce, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." diyerek kanlı ittifakı itiraf eden HDP'li Sırrı Sakık, miting meydanlarında elebaşına özgürlük naraları atmaya başladı.
GİZLİ PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ
Katıldığı HDPKK mitinginde gizli pazarlıkları itiraf eden Sakık, elebaşı Öcalan'ı özgür bırakacaklarını açıkladı.
İMRALI'NIN KAPISINI KIRACAĞIZ
CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözü meydanlarda tekrarlayan Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde burada içeride bulunan Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki onbinlerce arkadaşımız özgür olacak. Burada size hep birlikte hitap edeceğiz." dedi. Mitingde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI ATILDI
Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kurarak 14 Mayıs seçimlerine kol kola yürüyen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Mayıs'ta Van'da miting düzenledi.
HDPKK VE CHP FLAMALARI YAN YANA! VİDEO İZLE