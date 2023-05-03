Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2023 13:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2023 14:11
    ABONE OL

    HDP'li Sırrı Sakık 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti: "İmralı'nın kapısını kıracağız"

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı gizli pazarlık meydanlarda dile geliyor. CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözü meydanlarda tekrarlayan Sakık, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı özgür bırakacaklarını açıkladı. Sakık, "İmralı’daki tecridin kapısını kıracağız." dedi. HDPKK mitinginde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı gizli pazarlık meydanlarda dile geliyor.

    GİZLİ PAZARLIKLARI MEYDANLARDA İTİRAF ETTİ! VİDEO İZLE

    ELEBAŞINA ÖZGÜRLÜK NARALARI
    Daha önce, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." diyerek kanlı ittifakı itiraf eden HDP'li Sırrı Sakık, miting meydanlarında elebaşına özgürlük naraları atmaya başladı.

    GİZLİ PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ
    Katıldığı HDPKK mitinginde gizli pazarlıkları itiraf eden Sakık, elebaşı Öcalan'ı özgür bırakacaklarını açıkladı.

    İMRALI'NIN KAPISINI KIRACAĞIZ
    CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözü meydanlarda tekrarlayan Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde burada içeride bulunan Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki onbinlerce arkadaşımız özgür olacak. Burada size hep birlikte hitap edeceğiz." dedi. Mitingde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.


    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI ATILDI
    Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kurarak 14 Mayıs seçimlerine kol kola yürüyen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Mayıs'ta Van'da miting düzenledi.

    HDPKK VE CHP FLAMALARI YAN YANA! VİDEO İZLE

        HDPKK VE CHP FLAMALARI YAN YANA SALLANDI
        Van'da düzenlenen CHP mitinginde terörün siyasi ayağı HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi flamaları yan yana sallandı.

        TERÖR TUTUKLUSU SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
        HDPKK arasındaki gizli pazarlıklar açığa çıkarken CHP'nin düzenlediği mitingde eli kanlı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de özgürlük çağrıları yapılıyor. Alana gelen HDPKK'lılar "Selo'ya özgürlük" sloganları attı.

        GİZLİ PAZARLIKLAR VE ANLAŞMALARI HDPKK'LILAR İFŞA EDİYOR
        14 Mayıs seçimlerine terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola giren 7'li koalisyonun üyeleri her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da ittifak ortaklarından kapalı kapılar ardında yapılan gizli anlaşmaları ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

        "PKK İLE İTTİFAKI İTİRAF EDİN" ÇAĞRISI | VİDEO İZLE


        PKK İLE İTTİFAKI İTİRAF EDİN
        Terör örgütü PKK yayın organında konuşan HDP'li Filiz Koçali, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP ile yan yana olmayacağız" açıklamasının aksine, muhalefetin kirli ittifakı itiraf etmesi için çağrıda bulundu.

            KENARDAN DESTEK İSTEMİYORUZ
            Koçali, "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş ya da kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na verdiği destek çok önemli." dedi.



            İZMİR MİTİNGİNDE HDP FLAMALARINI GÖREN AKŞENER SESSİZCE KAÇMIŞTI
            7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları 30 Nisan'da İzmir'de seçim mitingi yaptı. 7'li koalisyonun liderler sahneye çıkarak konuşma yaptığı mitingde bayraklar dalgalandırıldı.

            HDPKK FLAMASI SALLANDI AKŞENER SESSİZCE KAÇTI! | VİDEO İZLE

            "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle kürsüye çıktığı anlarda ise kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

                HDP'nin flaması, Akşener'in tam karşısında sallandı.

                AKŞENER SESİNİ ÇIKARAMADI KONUŞMAYI KISA TUTTU SAHNEDEN İNDİ
                Kandil'in partisi tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğe sesini çıkarmayan Akşener, HDP flamasına karşı konuşma yaptı. Her konuşmasında milliyetçiliğiyle övünen Akşener'in oy için bu duruma sessiz kalması büyük tepki topladı.

                CHP VE HDPKK YAN YANA
                Yalova'da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasında terörün siyasi ayağı HDP ve CHP bayrakları yan yana sallandı.

                1 MAYIS'TA HDPPKK VE CHP YAN YANA | VİDEO İZLE

                    CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI
                    Bazı katılımcıların iki parti bayrağını birlikte tutarken kutlamaya CHP'nin milletvekili adayları da katılarak destek verdi.


                    Yalova'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmadı.

                    Bazı sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında terörün siyasi HDP ve CHP bayrakları birlikte sallandı. Hiçbir Türk bayrağının bulunmadığı meydandaki etkinliğe katılan arasında CHP'li ve HDP'li yöneticiler de yer aldı.



                        BAYRAKLAR YAN YANA SALLANDI
                        Kutlamada CHP ve HDPKK flama ve bayrakları yan yana sallanırken, "Birleşe birleşe kazanacağız" gibi sloganlar atıldı.


                        FETÖ yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.

                        MERAL AKŞENER HDPKK İLE KOL KOLA 14 MAYIS SEÇİMLERİNE GİDİYOR | VİDEO İZLE


                        İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in HDPKK tiyatrosu ifşa oldu. ''O masada HDP olsa siz olur musunuz?'' sorusuna, ''Biz olmayız. Bunu en başından beri söyledik'' cümleleriyle yanıt veren Akşener 14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala HDPKK'dan gelen ''Kılıçdaroğlu'na destek'' açıklamalarına rağmen HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine gidiyor.

                        "HDPKK İLE YAN YANA OLMAYACAĞIZ" DİYEN MERAL AKŞENER KOL KOLA 14 MAYIS SEÇİMLERİNE GİDİYOR
                        Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu. İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

                            100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
                            Masanın altından üstüne çıkan terör örgütü PKK, Türkiye'yi bölme hayallerini yedili koalisyona bağladı. Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'ndan "özerklik" ve "kayyum" sözü alan PKK, 14 Mayıs'ı bölücülük planları için ölüm kalım tarihi olarak belirledi. HDP'li Sakık'tan sonra PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

                            7'Lİ KOALİSYONUN AMACI ÜLKEYİ BÖLMEK
                            AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na yalan ve iftiralarla saldıran Ok, Türkiye Cumhuriyet'ini bölme planını 7'li koalisyonla yaptıklarını itiraf etti. Seçim kazanmak için 7'li koalisyonun ile Emek ve Demokrasi İttifakı kurulduğunu belirten OK, "Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır. Neden? Eğer bu seçimlerde AKP-MHP faşizmi yıkılırsa, o zaman herkes için bir milat olacaktır. Seçimden öncesi ve sonrası olacak insanlar için. Bundan dolayı bu seçimler çok büyük önem taşıyor." ifadeleriyle "özerklik" için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

                            İYİ PARTİ VE PKK AYNI YERDE
                            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu belirten Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? AKP-MHP faşizmi onlar dışında herkesi etkiliyor. Bundan dolayı AKP-MHP'li olmayan herkes, onlara karşı. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşında da durum buydu. Sovyetler, Amerika ve Avrupa bile Hitler, Mussolini, Franko faşizmine karşı demokratik direniş cephesini kurdu. Halbuki her biri farklı bir cepheydi. Aynı şey şu an Türkiye için de geçerli. Erdoğan-Bahçeli çıkarları dışında olan her şeye ve herkese karşılar. Bazen diyorlar, PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            • Paylaş
                            • Tweet
                            • Paylaş
                            • Sitene Ekle
                            •  
                            Kalyon enerji
                            Haberler Güncel HDP'li Sırrı Sakık 7'li koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli pazarlıkları meydanlarda itiraf etti: "İmralı'nın kapısını kıracağız"
                                loading
                                SON DAKİKA