7'li koalisyon ve HDPKK 1 Mayıs'ı yan yana kutladı!

Yalova'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmazken etkinliğe katılan grup devrimciler adına saygı duruşunda bulundu. Bazı sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında HDP ve CHP bayrakları birlikte sallandı. Hiçbir Türk bayrağının bulunmadığı meydandaki etkinliğe katılan arasında CHP'li ve HDP'li yöneticiler de yer aldı.

"Bayraklar yan yana sallandı"

Kutlamada CHP ve HDP flama ve bayrakları yan yana sallanırken, "Birleşe birleşe kazanacağız" gibi sloganlar atıldı. FETÖ yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.