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    • 03.05.2023 13:59
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    Başkan Erdoğan, yangın söndürme uçağı teslim törenine katıldı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 yerli ve milli T70 helikopter ile 4 Air Tractor model uçak ve 1 insanlı keşif uçağının Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim törenine katıldı. Erdoğan, uçaklardan birine imzasını attıktan sonra personelle sohbet etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan imzayı attı!

    Başkan Erdoğan, Ankara'da "Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni"ne katıldı.

    UÇAĞA İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI
    Erdoğan yangınlarda kullanacak uçak ve helikopterleri inceledi.

    Erdoğan yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı. Erdoğan teslim töreninin ardından memleketi Rize'ye hareket etti.

    ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE YERLİ HAVA GÜCÜ BÜYÜYOR
    Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldı törenle yapıldı. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapıldı.

    TUSAŞ ile yapılan sözleşme gereği 10 yerli ve milli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek. Böylece orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter sayısı 13'e yükselecek. T70 helikopter bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopterler 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiğinde 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de gerçekleştirecek.

        Satın alınan 20 Air Tractor model uçaktan 4'ü de envantere katılacak. Türk pilotların görev yapacağı uçaklar 3 ton su kapasitesine sahip. Kalan 16 uçak da 3 yıl içinde filoya katılacak. Ayrıca 5 amfibik uçağın alımına ilişken çalışmalar da devam ediyor. Envanterdeki uçak ve helikopter sayıları her yıl kademeli olarak artmaya devam ediyor. OGM'nin hava gücü filosunun büyük kısmının yerli ve milli olması hedefleniyor.

        Bu yıl orman yangınlarına karşı mücadelede 69'u su atar olmak üzere 75 helikopter, 21 uçak ve 8 İHA'dan oluşan hava gücü ile mücadele edilecek. Rezerv olarak da 25 helikopter, 2 uçak gücü bulunuyor. Bunun yanı sıra bin 371 arazöz, bin 7 iş makinesi ve 2 bin 283 ilk müdahale aracı ve 25 bin personel ile de karada orman yangınlarına müdahale edilecek.

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