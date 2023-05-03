Başkan Erdoğan, yangın söndürme uçağı teslim törenine katıldı

Erdoğan yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı. Erdoğan teslim töreninin ardından memleketi Rize'ye hareket etti.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE YERLİ HAVA GÜCÜ BÜYÜYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen T70'ler ile birlikte Air Tractor model uçağın teslimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldı törenle yapıldı. Ayrıca yangı tespiti, görüntü aktarımı gibi görevleri de yapabilen, üzerinde bulundurduğu yapay zeka ile çalışan sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayan ve bunları haritalandırabilen çok yüksek teknoloji görev sistemleriyle donatılmış 1 insanlı keşif uçağının envantere katılımı aynı törende yapıldı.

TUSAŞ ile yapılan sözleşme gereği 10 yerli ve milli yangın söndürme helikopteri daha 5 yıl içinde OGM'ye teslim edilecek. Böylece orman yangınlarıyla mücadelede yerli helikopter sayısı 13'e yükselecek. T70 helikopter bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopterler 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiğinde 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de gerçekleştirecek.