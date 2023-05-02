Haberler Haber Videoları HDP'li Filiz Koçali'den "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Meral Akşener'e "PKK ile ittifakı itiraf edin" çağrısı

HDP'li Filiz Koçali'den "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Meral Akşener'e "PKK ile ittifakı itiraf edin" çağrısı

HDP'li Filiz Koçali'den "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen Meral Akşener'e "PKK ile ittifakı itiraf edin" çağrısı
02.05.2023 10:55

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Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden 7'li koalisyonun üyeleri krili ittifakı gizlemeye çalışsa da ittifak ortaklarından kapalı kapılar ardında yapılan gizli anlaşmaları ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "HDP ile yan yana olmayacağız" sözlerinin aksine kenardan desteklenmek istemeyen HDP'li Filiz Koçali, terör örgütü PKK'nın yayın organında yaptığı açıklamada 7'li koalisyonu itirafa çağırdı. 7'li koalisyona Kandil'in çağrılarını hatırlatan Koçali, "Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK’nın (PKK’nın) Kılıçdaroğlu’na destek çok önemli." dedi.

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