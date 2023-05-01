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    • 01.05.2023 19:35
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    7'li koalisyonun mitinginde HDPKK flamaları sallandı Meral Akşener sessizce kaçtı!

    14 Mayıs'taki seçime günler kala 7'li koalisyonun üyeleri İzmir'de seçim mitingi yaptı. Mitingde seçimlerde "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Akşener, konuşmasını yaptığı sırada terörün siyasi ayağı HDPKK'nin flaması, Akşener'in tam karşısında sallandı. Her konuşmasında milliyetçiliğiyle övünen Akşener'in oy için bu duruma sessiz kaldı. Benzer görüntüler Yalova’da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasında da kayıtlara geçti. Terörün siyasi ayağı HDP ve CHP bayrakları yan yana sallandı. Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDPKK flaması sallandı Akşener sessizce kaçtı!

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları İzmir'de seçim mitingi yaptı. 7'li koalisyonun liderler sahneye çıkarak konuşma yaptığı mitingde bayraklar dalgalandırıldı.

    HDPKK FLAMASI SALLANDI AKŞENER SESSİZCE KAÇTI! | VİDEO İZLE

    "HDP ile yan yana olmayacağız" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşiyle kürsüye çıktığı anlarda ise kameralara yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

    HDP'nin flaması, Akşener'in tam karşısında sallandı.

        AKŞENER SESİNİ ÇIKARAMADI KONUŞMAYI KISA TUTTU SAHNEDEN İNDİ
        Kandil'in partisi tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğe sesini çıkarmayan Akşener, HDP flamasına karşı konuşma yaptı. Her konuşmasında milliyetçiliğiyle övünen Akşener'in oy için bu duruma sessiz kalması büyük tepki topladı.

        CHP VE HDPKK YAN YANA
        Yalova'da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasında terörün siyasi ayağı HDP ve CHP bayrakları yan yana sallandı.

        1 MAYIS'TA HDPPKK VE CHP YAN YANA | VİDEO İZLE

        CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI
        Bazı katılımcıların iki parti bayrağını birlikte tutarken kutlamaya CHP'nin milletvekili adayları da katılarak destek verdi.


            Yalova'da 1 Mayıs İşçi Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. Kutlama programı açılışında İstiklal Marşı okunmadı.

            Bazı sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı kutlama programında terörün siyasi HDP ve CHP bayrakları birlikte sallandı. Hiçbir Türk bayrağının bulunmadığı meydandaki etkinliğe katılan arasında CHP'li ve HDP'li yöneticiler de yer aldı.



            BAYRAKLAR YAN YANA SALLANDI
            Kutlamada CHP ve HDPKK flama ve bayrakları yan yana sallanırken, "Birleşe birleşe kazanacağız" gibi sloganlar atıldı.


                FETÖ yargılandığı davada hapis cezası alan fakat hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı CHP Yalova 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Becan da kutlamalara katılan isimler arasında yer aldı.

                MERAL AKŞENER HDPKK İLE KOL KOLA 14 MAYIS SEÇİMLERİNE GİDİYOR | VİDEO İZLE


                İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in HDPKK tiyatrosu ifşa oldu. ''O masada HDP olsa siz olur musunuz?'' sorusuna, ''Biz olmayız. Bunu en başından beri söyledik'' cümleleriyle yanıt veren Akşener 14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala HDPKK'dan gelen ''Kılıçdaroğlu'na destek'' açıklamalarına rağmen HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine gidiyor.

                "HDPKK İLE YAN YANA OLMAYACAĞIZ" DİYEN MERAL AKŞENER KOL KOLA 14 MAYIS SEÇİMLERİNE GİDİYOR
                Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu. İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

                100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ
                Öte yandan masanın altından üstüne çıkan terör örgütü PKK, Türkiye'yi bölme hayallerini yedili koalisyona bağladı. Yedili koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'ndan "özerklik" ve "kayyum" sözü alan PKK, 14 Mayıs'ı bölücülük planları için ölüm kalım tarihi olarak belirledi. HDP'li Sakık'tan sonra PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok da "100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

                7'Lİ KOALİSYONUN AMACI ÜLKEYİ BÖLMEK
                AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na yalan ve iftiralarla saldıran Ok, Türkiye Cumhuriyet'ini bölme planını 7'li koalisyonla yaptıklarını itiraf etti. Seçim kazanmak için 7'li koalisyonun ile Emek ve Demokrasi İttifakı kurulduğunu belirten OK, "Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır. Neden? Eğer bu seçimlerde AKP-MHP faşizmi yıkılırsa, o zaman herkes için bir milat olacaktır. Seçimden öncesi ve sonrası olacak insanlar için. Bundan dolayı bu seçimler çok büyük önem taşıyor." ifadeleriyle "özerklik" için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

                    İYİ PARTİ VE PKK AYNI YERDE
                    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine PKK ve İyi Parti'nin aynı yerde olduğunu belirten Ok, "Herkes bu seçimin farklı olduğunu, geçmiş seçimlere benzemediğini söylüyor. Hatta belki 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en önemli seçimi deniliyor. Böyle önemli bir seçim. Bu seçimin bu kadar önemli olmasının nedeni nedir? AKP-MHP faşizmi onlar dışında herkesi etkiliyor. Bundan dolayı AKP-MHP'li olmayan herkes, onlara karşı. Dikkat ederseniz 2. Dünya Savaşında da durum buydu. Sovyetler, Amerika ve Avrupa bile Hitler, Mussolini, Franko faşizmine karşı demokratik direniş cephesini kurdu. Halbuki her biri farklı bir cepheydi. Aynı şey şu an Türkiye için de geçerli. Erdoğan-Bahçeli çıkarları dışında olan her şeye ve herkese karşılar. Bazen diyorlar, PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." ifadelerini kullandı.

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