7'li koalisyonun ortağı Ali Babacan PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi!

Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden 7'li koalisyonun ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi.
BABACAN PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ | VİDEO İZLE
SORU KARŞISINDA KIVRANDI
Konuk olduğu bir YouTube kanalında soruları yanıtlayan Babacan'a terörle ilgili görüşleri soruldu. Babacan, "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" sorusuna verdiği cevapta adeta kıvrandı. PYD/YPG'nin terör örgütü dememek için demokrasi ve Batı'nın yaptığı terör örgütü tanımlarına sığınan Babacan skandal bir yanıt verdi.
KENDİ TERÖR ÖRGÜTÜ TANIMINI YAPMAKTAN ACİZ BATI TAŞERONU
Batı'nın Türkiye'deki taşeronluğunu yapacağını adeta itiraf ederek kendi terör tanımını yapmaktan aciz olan Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda" dedi.
TALİMATI ABD VE AB'DEN ALACAKLAR
Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." diyerek ABD ve AB ne derse onu yapacaklarını itiraf etti.