7'li koalisyonun ortağı Ali Babacan PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi!





TALİMATI ABD VE AB'DEN ALACAKLAR

Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." diyerek ABD ve AB ne derse onu yapacaklarını itiraf etti.