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    • Güncel
    • 03.05.2023 13:07
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    • 03.05.2023 13:21
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    7'li koalisyonun ortağı Ali Babacan PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi!

    Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden 7'li koalisyonun ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi. Batı'nın Türkiye'deki taşeronluğunu yapacağını adeta itiraf ederek kendi terör tanımını yapmaktan aciz olan Babacan, "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil." dedi.

    takvim.com.tr
    Babacan PYD/YPG’ye terör örgütü diyemedi!

    Terörün siyasi ayağı HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine giden 7'li koalisyonun ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye terör örgütü diyemedi.

    BABACAN PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ | VİDEO İZLE

    SORU KARŞISINDA KIVRANDI
    Konuk olduğu bir YouTube kanalında soruları yanıtlayan Babacan'a terörle ilgili görüşleri soruldu. Babacan, "Suriye'nin kuzeyinde terör devletine müsade edecek misiniz?" sorusuna verdiği cevapta adeta kıvrandı. PYD/YPG'nin terör örgütü dememek için demokrasi ve Batı'nın yaptığı terör örgütü tanımlarına sığınan Babacan skandal bir yanıt verdi.

    KENDİ TERÖR ÖRGÜTÜ TANIMINI YAPMAKTAN ACİZ BATI TAŞERONU
    Batı'nın Türkiye'deki taşeronluğunu yapacağını adeta itiraf ederek kendi terör tanımını yapmaktan aciz olan Babacan, "Terörü bir kenara ayırmamız lazım. Terör herkesin mücadele etmesi gereken bir konu. PKK bir terör örgütüdür. ABD de Avrupa da bunu bu şekilde tanımlamış durumda" dedi.



    TALİMATI ABD VE AB'DEN ALACAKLAR
    Soruyu soran vatandaşın "PYD de YPG de" uyarısının ardından sözlerine devam eden Babacan "PYD ve YPG kök olarak benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Kök olarak aynımı? Olabilir... Aynı yere çıkıyor olabilir. Ama terörizmin bir tanımı var. Bu sadece bizim özel tanımımız değil uluslarası bir tanımı var. Bir terör örgütüyse sonuna kadar mücadele ederiz. Terörle mücadele etmek sadece silahla olmuyor." diyerek ABD ve AB ne derse onu yapacaklarını itiraf etti.



        SURİYE ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
        Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında devam eden görüşmelere rağmen kirli bir algı operasyonuna imza atan Babacan, "Yeni bir Suriye'de ortaya çıkacak. Suriye'de farklı olan halklar var. Yeni bir Suriye nasıl olacak? Bunu konuşabilmemiz için Suriye ile aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Sadece Şam ile değil Suriye'deki tüm ilgili taraflarla Türkiye'nin konuşması lazım. Yeni bir anayasa, yeni bir demokratik düzen." diyerek başlatılan çalışmaları görmezden geldi.


        7'Lİ KOALİSYON TERÖR DEVLETİNE İZİN VERİR
        Babacan'ın PYD/YPG'yi terör örgütü olarak tanımlayamaması siyaset kulislerinde, "7'li koalisyonun iktidara gelmesi durumunda Suriye'de kurulacak sözde bir terör devletine göz yumacağı" yorumlarına neden oldu.

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