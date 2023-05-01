"HDPKK ile yan yana olmayacağız" diyen Meral Akşener kol kola 14 Mayıs seçimlerine gidiyor | Video

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDPKK tiyatrosu ifşa oldu. ''O masada HDP olsa siz olur musunuz?'' sorusuna, ''Biz olmayız. Bunu en başından beri söyledik'' cümleleriyle yanıt veren Akşener 14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala HDPKK'dan gelen ''Kılıçdaroğlu'na destek'' açıklamalarına rağmen HDPKK ile kol kola 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. İşte HDPKK'nın gizli ortaklıktan çıkıp masanın 7. ayağı olduğunu ayan beyan ilan ettiği bu günlerde Akşener'in PKK-HDP ekseninde birbirini yalanlayan açıklamaları...