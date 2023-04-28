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    • 29.04.2023 00:49
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    • 29.04.2023 01:10
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    Ve İYİ Parti - HDPKK ittifakı resmileşti! Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı noktada buluştu: Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP, "Hedeflerimiz örtüşüyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan etti. HDPKK'lı Pervin Buldan, "Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu" dedi, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" çağrısını yaptı. Buldan'ın sözleri HDPKK - İYİ Parti ittifakını da kanıtlar nitelikteydi... Çünkü "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal'e" çıkışının bir benzeri İP Genel Başkanı Meral Akşener'den de gelmişti. Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e, bir oyunuz Meral’e" açıklamasını yapmıştı. Resmileşen İYİ Parti - HDPKK ittifakı sonrası "Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ve İYİ Parti - HDPKK ittifakı resmileşti!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    KİRLİ İTTİFAK RESMİYETE DÖKÜLDÜ: "KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR..."
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    Öte yandan kirli ittifak bugün resmiyete döküldü. HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü belirterek, 14 Mayıs'ta kendisini destekleyeceklerini açıkladı.

    Sancar'dan sonra Pervin Buldan da topa girdi...



    İSTİKAMETLERİ KANDİL: "KILIÇDAROĞLU BİZİMLE AYNI ÇİZGİDE BULUŞTU"
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştu. Bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasını yaptı.


    Daha önce meydanlarda "Öcalan'a özgürlük" naraları atan Buldan, 7'li koalisyonla resmileşen ittifakları sonrası 14 Mayıs'ta tarihsel bir dönüşüm olacağını söyledi.




    İTTİFAK RESMİLEŞTİ BULDAN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI: "BİR HDP'YE BİR KEMAL'E..."
    Kılıçdaroğlu için oy dilenen HDPKK'lı Pervin Buldan, "Ve diyoruz ki 'Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na.' Bunun sebebi elbette ki belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.



        Buldan'ın sözleri HDPKK - İYİ Parti ittifakını da kanıtlar nitelikteydi...

        HDPKK İYİ PARTİ İTTİFAKI RESMİYET KAZANDI
        Çünkü "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal'e" çıkışının bir benzeri İP Genel Başkanı Meral Akşener'den de gelmişti.

        Akşener, "İki yere oy istiyorum. Birincisi sayın Kılıçdaroğlu'na yani Kemal'e. Sonra etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Mansur Yavaş'a" diyen Akşener, "Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e" açıklamasını yapmıştı.


        Resmileşen İYİ Parti - HDPKK ittifakı sonrası "Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur" yorumları yapıldı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
        Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.





        Akşener'in partisi oy uğruna HDPKK'yı aklama girişiminde de bulunmuştu.

        HDPKK'YI AKLAMA SEANSLARI
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.



        İYİ PARTİ'DE HDPKK KOPUŞLARI...
        HDPKK ile pazarlık masasına oturulmasından rahatsız olup zehir zemberek sözlerle istifasını sunanlar bile oldu... İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "50'yi 1 geçmek için her yol mübah değil, Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olmaz" ifadelerini kullanmıştı.



        HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
        Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

        İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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        Haberler Güncel Ve İYİ Parti - HDPKK ittifakı resmileşti! Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı noktada buluştu: Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur
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