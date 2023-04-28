Ve İYİ Parti - HDPKK ittifakı resmileşti! Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı noktada buluştu: Yakında Kandil'de kahvaltı sofraları kurulur







İTTİFAK RESMİLEŞTİ BULDAN OY DİLENCİLİĞİNE BAŞLADI: "BİR HDP'YE BİR KEMAL'E..."

Kılıçdaroğlu için oy dilenen HDPKK'lı Pervin Buldan, "Ve diyoruz ki 'Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na.' Bunun sebebi elbette ki belli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu, bizim de bu tek adam rejimini değiştirmek adına, onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.