Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti?



BLOKE KALDIRILDI: 539 MİLYON LİRA ÖDENECEĞİ BİLDİRİLDİ

Hakkında kapatma davası bulunan terörün siyasi ayağı HDP'nin hazine yardımı alması tartışma konusu oldu. PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.

HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında hazine yardımına geçtiğimiz aylarda bloke konmuştu. Ancak seçime kısa bir süre kala Anayasa Mahkemesi (AYM) terörün siyasi ayağı HDP'nin hazine yardımı blokesinin oy çokluğu ile kaldırıldığını açıkladı. Bloke kararının kaldırılmasıyla 539 milyon TL ödeneceği bildirildi. Kararın, Anayasa Mahkemesi heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.