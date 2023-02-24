Deprem sonrası sosyal medyada yalan ağı! Babala, Ekşisözlük, 23 Derece, Oğuzhan Uğur ve daha nicesi... Teyitsiz bilgilerle kışkırttılar devleti hedef aldılar

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü "asrın felaketi"ni yaşadı. Gece ve öğlen saatlerinde Kahramanmaraş merkezüslü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ili etkilerken, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti; yüz binden fazla bina ise ağır hasar aldı ya da enkaza döndü. Depremin olduğu ilk andan itibaren AFAD koordinesinde oluşturulan arama kurtarma ekipleri 11 ilde çalışmalara başladı. Sosyal medyada çöreklenen troll ağı ise depremin hemen ardından dezenformasyon çalışmalarına başladı. Birçok asılsız haber ve asılsız ihbarla çalışmalar sekteye uğratıldı. Teyit edilmeden yapılan paylaşımların büyük çoğunluğu asılsız çıktı. Sahada canlarını hiçe sayarak çalışan ekiplerin çalışmalarını aksatan asılsız ihbar ve haberleri, Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu inceledi. Özellikle muhalif kimliği ile ön plana çıkan ve FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından binlerce asılsız ihbar yayıldığı ortaya çıktı. 20 Şubat'ta Hatay'da yaşanan 6,4'lük depremin ardından da aynı hesaplar sahneye çıktı.

Takvim.com.tr depremin ardından sosyal medyadan yayılan binlerce yalan, provokasyon ve iftirayı tek haberde derledi...