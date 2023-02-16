Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur günah çıkardı: Binlerce sahte ihbar...

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu.
İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi. Uğur, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı" dedi.
OĞUZHAN UĞUR SAVCILIĞA İFADE VERDİ
Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası "BaBala TV" isimli twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan Uğur hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.