Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur günah çıkardı: Binlerce sahte ihbar...

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu.

İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi. Uğur, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı" dedi.