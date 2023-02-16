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    • 16.02.2023 23:21
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    • 16.02.2023 23:42
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    Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur günah çıkardı: Binlerce sahte ihbar...

    Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden dezenformasyona soyunarak 'baraj patladı yalanı' atan Oğzuhan Uğur adeta günah çıkardı. Uğur sosyal medya hesabından, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş. Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Uğur'a açıklamalardan sonra sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Oğuzhan Uğur günah çıkardı

    Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu.

    İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi. Uğur, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı" dedi.



    OĞUZHAN UĞUR SAVCILIĞA İFADE VERDİ
    Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası "BaBala TV" isimli twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan Uğur hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.



        ADETA GÜNAH ÇIKARDI!
        Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Oğzuhan Uğur, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak adeta günah çıkardı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" ifadelerini kullandı.



        Uğur, ardından yaptığı paylaşımda ise, "Fakat pes etmediler, binlerce hayata dokundular. Umut oldular. Var olsunlar. Artık bölgeye yalnızca malzeme koordinasyonu ve destek veriyoruz. Gönüllü ekibi milyonlarca teşekkürle evlerine uğurladık. Günlerce uyumadan çalışıp didindiler. Psikolojileri malumdur. Alkışlıyorum." diyerek adeta pes dedirtti.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
        Oğuzhan Uğur'a yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyadan tepki yağdı.



        "11. gün mü durum değerlendirmesi yapmayı akıl ettin... Bu şekilde kurtulamazsın suçun varsa cezanızı çekeceksiniz... Senin ve ekibinin neden olduğu sahte ihbarların sayısını beyan et...."



            "Sahte ihbarlar! Sizler üzerinize vazife olmayan işlere karıştığınız için yanlış yönlendirmelerle binlerce insanın hayatını tehlikeye attınız. Baraj olayı vs.. Ayrıca milletimizin devlet kurumlarına güvenini ortadan kaldırmak için "AFAD'a gerek yok benle muhattap olunuz" dediniz"



            "Oğuzhan kendini aklamaya çalışıyor, şunu demek istemiyor evet biz bir yardım kuruluşu değiliz boyumuzdan büyük işler yapmaya kalktık fakat elimize yüzümüze bulaştırdık haklısınız özür dileriz. Oyüzden boşa edebiyat yapma "



            "İnternet olmadığını iddia ettiğin yerden videolu teyid mi aldın? Baraj meselesinde bi öyle bir böyle yan çizdin. Elemanın ismini kimseye vermeden yolladın. Saniyeler önemliydi saatlere sebep oldun. Onlarca insanın canına maloldu o eleman (tabi öyle biri varsa) rahat mı vicdanın?"



                "Sahte ihbarları paylaşıp ekipleri yanlış yönlendirdiyseniz bu vebalin altından kalkamazsınız, kimse sizden kahramanlık beklemiyordu madem beceremeyeceksiniz o zaman hiç bulaşmayacaktınız. kim bilir kaç kişinin hayatıyla oynandı böyle"



                "Ve bu sahte ihbarlar yüzünden yanlış yönlendirilmeler yapıldı..esas kurtarılmayı gereken kişiler can verdi..nasıl çıkıp bukadar rahat konusuyorsunuz ya.."

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                Haberler Güncel Baraj patladı yalanı sonrası Oğuzhan Uğur günah çıkardı: Binlerce sahte ihbar...
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