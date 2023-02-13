Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

GERÇEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca'nın Hatay; Bakan Kasapoğlu'nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu'nun Adıyaman; Bakan Bozdağ'ın Diyarbakır; Bakan Nebati'nin Şanlıurfa; Bakan Kurum'un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez'in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer'in ise Malatya'da olduğu açıklandı.



"Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12: Çöktü ve yardım gitmedi"



YALAN

Sosyal medyada yapılan "Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12" adresiyle ilgili çöktüğü ve yardım gitmediği iddiaları ortaya atıldı.