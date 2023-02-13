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Haberler Güncel Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

''Asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken CHP'nin başını çektiği kirli muhalefet siyasi yalan ve iftiralarla siyasi yağmacılık yaptı. Muhalefetin ve bazı provokatif sosyal medya hesaplarının iplikleri çok geçmeden pazara çıktı. İşte yüzyılın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren sosyal medyada yer alan yalanlar ve gerçekler.

takvim.com.tr
13.02.2023 18:23 - Son Güncelleme: 13.02.2023 18:24
Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

"Türkiye'nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştı"

8 Şubat

YALAN
Fatih Altaylı twitter hesabından attığı bir tweette Türkiye'nin Milano
Büyükelçiliğinin AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı'nın yardım hesaplarını paylaştığını ileri sürdü.

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Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

GERÇEK
7 Şubat tarihinde Türkiye'nin Milano Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşımda AFAD, Kızılay ve TDV'nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.

Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

"Hatay'a Hiçbir Yetkili Gelmedi"

6 Şubat


YALAN
CHP milletvekili Suzan Şahin "Hatay'a hiçbir yetkili gelmedi" iddiasında bulundu.

Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

GERÇEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu'nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca'nın Hatay; Bakan Kasapoğlu'nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu'nun Adıyaman; Bakan Bozdağ'ın Diyarbakır; Bakan Nebati'nin Şanlıurfa; Bakan Kurum'un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez'in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer'in ise Malatya'da olduğu açıklandı.

"Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12: Çöktü ve yardım gitmedi"

YALAN
Sosyal medyada yapılan "Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12" adresiyle ilgili çöktüğü ve yardım gitmediği iddiaları ortaya atıldı.

Asrın felaketinde siyasi yağmacıların iplikleri pazara çıktı! İşte yalanlar ve gerçekler

GERÇEK
Şanlıurfa Valiliği: "Bu adresle ilgili asılsız ihbarlar yapılmakta. Ekiplerimiz adresi kontrol ettiğinde ihbarın asılsız olduğunu görmüşlerdir."

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