Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük isimli lağım çukuruna sahip çıktı!

Toplumsal değerlerin hiçe sayılarak iftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler ve kara propagandanın adeta üretim merkezi haline gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.
İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan ve PKK/PYD/YPG güzellemesine yer verilen mecrada deprem üzerinden yapılan kirli algılar bardağı taşıran son damla olmuş, bu gelişmeler üzerine
Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçmişti.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleriyle duyurmuştu.