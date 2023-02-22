Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük isimli lağım çukuruna sahip çıktı!





CHP TAM DESTEK VERİYOR!

Manipülasyon merkezi gibi işleyen Ekşi Sözlük'e CHP'nin verdiği destek de gizli değil! 2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.



TAKVİM.COM.TR KİRLİ SİCİLLERİNİ TEK TEK DEŞİFRE ETTİ

CHP'nin de açık olarak destek verdiği, İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan, PKK/PYD/YPG güzellemesi yapılan hatta çocuk istismarının bile konuşulduğu Ekşi Sözlük isimli bu lağım çukurunun kirli sicilini takvim.com.tr tek tek deşifre etmişti.



EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.



Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.



İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o skandallar;

Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu







Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda