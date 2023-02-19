DEZENFORMASYONUN KAYNAĞINA ULAŞILDI

Tek yürek olan Türkiye, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalıştı, bir yandan da yalan haberlere maruz bırakıldı.

Depremden sonra yapılan yardım çağrılarının önemli bir kısmının doğru olmadığı ve bölgede kaos çıktığı gibi birçok haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca, çok sayıda hesap takibe alındı.

Daha önce Türkiye'de yaşanan orman yangınları sırasında yapılan sosyal medya operasyonunu ortaya çıkaran İngiliz uzman Marc Owen Jones, bu kez de depremle ilgili dezenformasyonun kaynağına ulaştı.