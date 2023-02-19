Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'nin 11 ilinde ve Suriye'de yıkıma yol açtı.
Günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarında artık sona gelinirken, depremler nedeniyle 40 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Büyük yıkımın olduğu Suriye'de de binlerce kişi öldü.
DEZENFORMASYONUN KAYNAĞINA ULAŞILDI
Tek yürek olan Türkiye, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalıştı, bir yandan da yalan haberlere maruz bırakıldı.
Depremden sonra yapılan yardım çağrılarının önemli bir kısmının doğru olmadığı ve bölgede kaos çıktığı gibi birçok haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca, çok sayıda hesap takibe alındı.
Daha önce Türkiye'de yaşanan orman yangınları sırasında yapılan sosyal medya operasyonunu ortaya çıkaran İngiliz uzman Marc Owen Jones, bu kez de depremle ilgili dezenformasyonun kaynağına ulaştı.
30 BİN TWEET ATILDI
Dijital otoriteryenlik, sosyal medya ve dezenformasyon konularında uzman olan Jones'un, kendi sosyal medya hesabında yayınladığı verilere göre, deprem sırasında farklı ülkelerden açılmış profiller, yaklaşık 30 bin dezenformasyon tweet'i gönderdi.
Operasyona konu olan hesaplar, depremden önce bazı Batılı ülkelerin konsolosluklarını geçici olarak kapatmasını yaşanan afetle ilişkilendirerek, bu ülkelerin büyükelçilerini depremden önce geri çektiği bilgisini yaydı.
Jones, dezenformasyonun en çok Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve Fransa'yı hedef aldığını ortaya çıkarırken, bu ülkelerin ortak özelliğinin NATO ülkesi ve Ukrayna'ya en çok yardım eden ülkeler olmasına dikkat çekti.