FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağının deşifresi! '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtık: Sicil kirli, algı kirli, bağlantılar kirli

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 42 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
KİRLİ ODAKLAR SAHNEYE ÇIKTI
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken acı üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. FETÖ iltisaklı oluşumlar da milleti devlete kırdırma amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti.
Bu süreçte 23 Derece isimli Twitter sayfası yaptığı yayınlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
23 DERECE'DEN KİRLİ OPERASYON
Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz tarafından yönetilen '23 derece' isimli yayın organı, deprem üzerinden kirli operasyona girişen şer odaklı merkezlerden biri...
Bu bağlamda Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.
Özbek, girift ilişkiler ağı ile ön plana çıkıyor.
Öncelikle Süreyya Olcayto ismiyle başlayalım... Olcayto, 'Köy okullarına yardım yapıyoruz' maskesine sığınarak milletten topladığı paraları hesabı geçirmişti. Söz konusu dolandırıcı, Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli platformunun eski içerik üreticilerinden biri.