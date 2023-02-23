FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağının deşifresi! '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtık: Sicil kirli, algı kirli, bağlantılar kirli





16 MİLYON TL'LİK KRİPTO VURGUN

Gökhan Özbek'le ilgili kripto para vurgunu iddiası da mevcut.



Özbek, FOY Token isimli kripto dolandırıcılık sistemini sosyal medyada öven paylaşımlarda bulunmuştu. 16 milyon TL'lik vurgunun bir parçası olduğu konuşulanlar arasında.



Öte yandan bu olayların günyüzüne çıkmasının ardından Özbek 'Ben de mağdurum' maskesine sığınarak alenen taraf değiştirmişti.



Gelelim Türk Solu Dergisi ve FETÖ iltisaklı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile olan bağına...



Gökhan Özbek, eski bir Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi ise FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu.





Türk Solu Dergisi, Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarından biri olan 'Ordu Göreve' pankartını açan bir yayın. Bu pankartı açanlar Gökçe Fırat Çulhaoğlu öncülüğünde Gökhan Özbek ve diğer ekip arkadaşları.



FETÖ'CÜ İSMİ ÖNDER BELLEDİ!

7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.