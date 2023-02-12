Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.