Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi.
BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA
A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Kirişci, "Gün içinde 3 kez biraz önce de bir kez daha inceledik" ifadelerine yer verdi. Bakan Kirişçi ayrıca "İncelemeleri yaptık, tehlike arz eden bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.
TİP'Lİ BARIŞ ATAY DA YALANA ÇANAK TUTTU
Hatay'da bulunan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ın da "Baraj patladı" yalanını dolaşıma sokan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Özdemir'in Youtube üzerinden yaptığı canlı yayına bağlanan TİP'li milletvekili Barış Atay'ın bir anda "Burada bir şeyler oluyor. Ne patlamış? Baraj patlamış" şeklinde panik yaratır şeklinde ifadelerde bulunduğu görüldü.