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    • Güncel
    • 12.02.2023 16:24
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    • 12.02.2023 16:46
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    Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet; bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyasıyla mücadele ediyor. BaBaLa TV'nin Twitter adresinden paylaşılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası yalan çıkmıştı. Tarım ve Ormanı Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanan iddianın, yağmacılar tarafından paniğe yol açmak amacıyla paylaşıldığı belirtilmişti. TİP Milletvekili Barış Atay tarafından da köpürtülen ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız iddialar için Oğuzhan Uğur ilk kez konuştu. Ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söyleyen Uğur, skandal iddia için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    Baraj patladı yalanına rezalet savunma: Olabilir

    Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen deprem sonrası sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyonlara her gün bir yenisi ekleniyor. "Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra sillmişti. BaBaLa Tv'nin moderatörü Oğuzhan Uğur'dan rezalete ilişkin skandal bir açıklama geldi.

    BAKAN KİRİŞCİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA
    A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

    Kirişci, "Gün içinde 3 kez biraz önce de bir kez daha inceledik" ifadelerine yer verdi. Bakan Kirişçi ayrıca "İncelemeleri yaptık, tehlike arz eden bir durum yok" şeklinde konuşmuştu.

    TİP'Lİ BARIŞ ATAY DA YALANA ÇANAK TUTTU
    Hatay'da bulunan Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ın da "Baraj patladı" yalanını dolaşıma sokan kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Özdemir'in Youtube üzerinden yaptığı canlı yayına bağlanan TİP'li milletvekili Barış Atay'ın bir anda "Burada bir şeyler oluyor. Ne patlamış? Baraj patlamış" şeklinde panik yaratır şeklinde ifadelerde bulunduğu görüldü.

        Programın sunucusu Cüneyt Özdemir'in ısrarla "O haber yalanlandı" demesine aldırış etmeyen Atay, bölgede bulunan ve ekran karşısında programı izleyen vatandaşların büyük bir panik yaşamasına neden oldu.

        SKANDAL SAVUNMA: OLABİLİR
        Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

        Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız "Yarseli Barajı patladı" iddiası için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

        Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanlış teyitli haberi hemen kaldırdık yayından, bununla ilgili arkadaşı da aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyit almış olsa dahi, teyidine güvenmiş olsa dahi, bunu birkaç kere teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış olabilir, burada bin kişiyiz arada ki bir tane yanlış haber çıkabilir. Gereğini yaptık, keşke olmasaydı." ifadelerini kullandı.

        Yarseli Barajı ve çevresi dron ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü.

            Barajlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı'yla ilgili iddiaların da asılsız olduğunu, yerinde yaptığımız incelemelerde kamuoyumuzla paylaştık.

            3 gün önce Atatürk Barajı'nı, dün de Hatay'da Yarseli Barajı'nı yerinde teknik ekibimizle inceledik.

            Kretlerde çatlaklar var ama bu çatlaklar her zaman olan bir şey. Ama bu çatlakların barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini, bütün kamuoyuna duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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                Haberler Güncel Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir
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