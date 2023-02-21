İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.
İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan ve PKK/PYD/YPG güzellemesine yer verilen mecrada deprem üzerinden yapılan kirli algılar bardağı taşıran son damla oldu.
Gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçti.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.
Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.
Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.
Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.
İşte o skandallar;
Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu
Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda