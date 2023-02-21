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    • 21.02.2023 22:37
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    Son dakika: Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik

    Toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı yalan haber, kirli algı ve manipülasyonlarda başı çeken Ekşi Sözlük, son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaydığı dezenformasyonla tüm tepkileri üzerine çekmişti. Gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi. Öte yandan Takvim.com.tr Ekşi'nin kirli sicilini sizler için deşifre etti. İşte İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilen, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditlerinin savrulduğu, terör örgütlerinin aklandığı o rezil paylaşımlar...

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirildi

    İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.

    İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan ve PKK/PYD/YPG güzellemesine yer verilen mecrada deprem üzerinden yapılan kirli algılar bardağı taşıran son damla oldu.

    Gelişme üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçti.

    ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
    BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurdu.

    Yayımlanan kararda, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." denildi.



    Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

    SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
    Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.

    Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

    İşte o skandallar;

    Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu



    Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda



        Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı

        Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry

        BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
        Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

        Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.



        PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
        Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




        Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

        "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



            TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
            Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



            İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
            "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"             diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

            KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
            Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

            İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



            Başörtülü kadınlar hedef alındı.
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            Haberler Güncel Son dakika: Ekşi Sözlük isimli dezenformasyon yuvasına erişim engeli: Kirli sicillerini deşifre ettik
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