Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum





SEVİGEN'DEN MASAYI KARIŞTIRACAK İDDİA

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında DEVA Partisi ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen...





HDP'LİLER DEVA SAFLARINDAN SEÇİME GİRECEK

Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime bağımsız girmeyeceğini, DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etti.



Eski CHP Genel sekreteri iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etti ve şu ifadeleri kullandı;



Eğer HDP kapatılırsa bu seçimlere girmeden önce, HDP'li vekiller seçime bağımsız girmeyecekler. DEVA Partisi'nden girecekler. Ali Babacan Doğu ve Güney Doğu'da anlaşma yaptı.