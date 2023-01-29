Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum

Türkiye seçimlere adım adım ilerlerken 6'lı masadaki aday çıkmazı partilerin yönetimlerini de rahatsız etmeye başladı. Özellikle HDP'ye verilen tavizler milliyetçi görüş safında yer alanlar çileden çıkardı.
Geçtiğimiz ay DEVA Partisi'nin HDP ile olan kirli işbirliği deşifre olmuştu.
HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia edilmişti.
Durumdan rahatsız olan DEVA Partisi Sinop/Gerze ilçe başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetimi zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti.
Gülsevin, DEVA Partisi'nin HDP'ye yakınlığına dikkat çekerek "Vatanını seven, milletini seven, ezanını seven, ülkesinin milli ve manevi değerlerine sahip, vatan evlatlarının nöbet tuttuğu yerlerde konumlandırılamayan HDP'nin Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum" dedi.