Son dakika: DEVA Partisi'nden HDP istifası: HDP’nin Truva atı olan partiden istifa ediyorum

Gülsevin, DEVA Partisi'nin HDP'ye yakınlığına dikkat çekerek "Vatanını seven, milletini seven, ezanını seven, ülkesinin milli ve manevi değerlerine sahip, vatan evlatlarının nöbet tuttuğu yerlerde konumlandırılamayan HDP'nin Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum" dedi.