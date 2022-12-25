Haberler Güncel Videoları Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"

Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"
25.12.2022 22:33

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Kaos havasının hakim olduğu 6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etti. Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etti ve "Özel bilgi. Gerekirse isimlerini söylerim" dedi. Bu gelişmeye yıkılmaya yüz tutan masanın diğer paydaşlarından nasıl bir tepki geleceği ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

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