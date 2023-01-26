6'lı masa 11. kez toplanıyor! Aylar sonra ilk kez aday konuşulacak! CHP'den dikkat çeken seçim raporu

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI ÜZERİNDEN ÇİFTE MESAJ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanları ile görüşmesini değerlendirdi. Selvi, "Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6'lı Masa'ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6'lı Masa'nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi'nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu'ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu'na mesaj verdi hem de 6'lı Masa'ya, "Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda" mesajını yolladı" dedi.

CHP, 6'LI GANYAN KADAR KARIŞIK

Kılıçdaroğlu adayım diye bas bas bağırırken CHP kulislerinde hala farklı isimler konuşuluyor. Öyle ki her seçim adı mutlaka geçen İlhan Kesici, IMF komiseri Faik Öztrak bile konuşuluyor.