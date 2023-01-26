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    • 26.01.2023 09:42
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    6'lı masa 11. kez toplanıyor! Aylar sonra ilk kez aday konuşulacak! CHP'den dikkat çeken seçim raporu

    Son dakika haberleri... Türkiye 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 6'lı masa yeni bir altın günü için toplanıyor. 11. kez yapılacak toplantının ev sahibi İYİ Parti. Biliyorsunuz masanın toplantıları, alınan kararlarla değil menüleriyle gündemde. Hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya nihayet aday konusu gelecek. Ancak sadece konusu gelecek. Türkiye'nin yönetimine talip olan 6'lı masa, seçimlere çok kısa bir süre kaldığı halde henüz aday özelliklerini bile belirlemiş değil. Bugünkü toplantının ardından nasıl bir açıklama yapılacağı büyük merak konusu. Öte yandan CHP'de adaylık için bir rapor hazırlandı. Raporda "Seçimi kazanmaya yetmeyebilir" sözlerinin yer alması dikkat çekti. Aynı raporda 'Kılıçdaroğlu aday olmalı' ifadesi CHP Liderine kumpas mı yoksa yenilgiyi perdelemek mi sorularını akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Aylar sonra ilk kez aday konuşulacak!

    6'lı masa 11'inci kez toplanıyor. Seçim tarihi net olarak 14 Mayıs işaret edilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çalışmalarına hız verdi.

    6'LI MASA TOPLANIYOR
    Ancak Erdoğan'ın yarışacağı, karşısında yarışacağı aday hala büyük bir sır. Muhalefet partilerinden oluşan 6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yine toplanacak. Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliği yapacak.

    İLK KEZ ADAY KONUŞACAKLAR
    İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek toplantıda ise ilk kez cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme gelecek.

    Ortak aday konusunda anlaşan 6'lı masada, adaylık için öne çıkan isimler dillendirilecek.

    ADAYIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENECEK
    Liderler aday seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri değerlendirecek.

    Toplantıda adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin de bir mutabakata varılması öngörülüyor.

    ADAY AÇIKLAMASI ŞUBAT AYINA KALDI
    Genel başkanlar 30 Ocak'ta düzenleyecekleri lansmanla hükümet programını duyurup Şubat ayı içerisinde ise adayı açıklamak niyetindeler.

    KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    Kritik buluşma öncesi dün CHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir buluşma yaşandı.

    Zirve öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek tam desteklerini açıkladılar.

        BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLARI ÜZERİNDEN ÇİFTE MESAJ
        Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanları ile görüşmesini değerlendirdi. Selvi, "Büyükşehirler Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini yönetiyor. Kılıçdaroğlu, böylece 6'lı Masa'ya halkın desteği de benim yanımda mesajını verdi. Ama başkanların 6'lı Masa'nın toplantısından bir gün önce CHP Genel Merkezi'nde toplantıya çağrılmasında asıl maksat, İmamoğlu'ydu. Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu'na mesaj verdi hem de 6'lı Masa'ya, "Bakın Ekrem İmamoğlu da benim yanımda" mesajını yolladı" dedi.

        CHP, 6'LI GANYAN KADAR KARIŞIK
        Kılıçdaroğlu adayım diye bas bas bağırırken CHP kulislerinde hala farklı isimler konuşuluyor. Öyle ki her seçim adı mutlaka geçen İlhan Kesici, IMF komiseri Faik Öztrak bile konuşuluyor.

        Bu belirsizlik CHP'de bölünmelere de sebep oldu. Fikri Sağlar'ın "sürpriz aday" açıklamasına Eren Erdem'den yaylım ateşi geldi. Erdem, "Masaya tek önerimiz Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

        CHP'DEN SEÇİM RAPORU
        CHP İktidar Hareketi "cumhurbaşkanı adayımız kim olmalı?" anket çalışmasının çıktıları doğrultusunda rapor hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunulacak raporda, "Kürt seçmenin tercihi Türkiye'nin iktidar anahtarıdır" denildi.

        CHP İktidar Hareketi'nin anketinde, katılımcılara isim sorulmadı. Gönüllerinden geçen ve seçimi kazanabilecek en uygun adayın kim olması gerektiğinin belirtilmesi istendi. Çalışmaya ilişkin sonuçların yansıtıldığı raporda özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

        İKTİDAR ANAHTARI: Kürt seçmenin tercihi Türkiye'nin iktidar anahtarıdır. Yirmi yıldır mevcut AKP iktidarını ayakta tutan mütedeyyin-muhafazakar kesimlerin ve nüfusuna oranla ağırlıklı olarak iktidara oy vermiş Kürt seçmenin (ki; bu seçmen kesiminin geçmişi devrimci, halkçı, sosyal demokrat halk kesimleridir) neden bir türlü CHP ile barışıklığının sağlanmadığının incelemesi ve mutlaka sorgulamasının yapılması gerektiği parti içi her kesim tarafından düşünülmektedir. CHP, Kürt seçmenin gönlünü, politik katkısını ve oyunu alabilecek performansı sergileyebilir ve bu kitleyi asıl olması gerektiği partisine döndürebilir.

        SEÇİMİ KAZANMAYA YETMEYEBİLİR: CHP'nin içinden en doğru tespit edilmiş bir cumhurbaşkanı adayının varlığı ve performansı dahi seçimi kazanmaya yetmeyebilir.

        BELEDİYE BAŞKANLARI: Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylıkları kamuoyunun gündeminden düşmüştür. Büyükşehir belediye başkanlıklarından herhangi birini cumhurbaşkanı adaylığı adına boşalttığımız anda başkanlık iktidar lehine değişecektir ve dengeler alt üst olacaktır.

            KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI: Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olması seçmendeki ve özellikle parti içindeki güveni artıracaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun; "Kürt sorunun güvenlik politikalarıyla değil; eşit yurttaşlık temelinde yeni bir anayasal siyasal sistem içerisinde çözümlenmelidir" açıklaması konunun muhatabı olan ve ülkesini seven duyarlı yurttaşlar tarafından olumlu karşılanmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidara gidecek yolun anahtar seçmeni durumundaki, toplumun sosyal ve siyasal olarak her bir farklı kategorilerde tanımlanabilecek Kürt vatandaşlarımızın oylarını çoğunlukla alabilecek bir aday olarak durmaktadır.

            BÜYÜKŞEHİRLERDE ÖN SEÇİM: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Samsun, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep olmak üzere kozmopolit yapıya sahip büyükşehirlerimizde milletvekili adaylarımızın mutlaka ön seçimle belirlenme.

            TEK TEK HDP'YE YANLADILAR
            6'lı masa aday çıkaramadıkça gizli ama görünür ortak tehdit dozunu artırdı. Önce kendi adayımızı çıkaracağız tehdidi yapan HDP'den sonra uzlaşı mesajı gelmişti. HDP tarafından gelen son açıklama ise Demirtaş'tan. Terörde tutuklu Selahattin Demirtaş, muhalefetin ortak aday belirleyememesini akıl tutulması olarak değerlendirirken "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" tehdidinde bulundu.

            6'lı masa HDP'nin aba altından sopa göstermesine alıştı ve buna göz yummaya devam edecek görünüyor. Çünkü HDP olmadan kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden de seçim yaklaştıkça masa üyeleri tek tek "HDP'ye mecburuz" açıklaması yapıyorlar.

            DEVA Partisi Ali Babacan'ın HDP listesinden Meclis'e girme hesabı, CHP'den gelen "HDP CHP'den çıktı" sözleri, Akşener'in Diyarbakır'daki ifadeleri derken şimdi de Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

            'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'
            Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.

                HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi. Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

                GEÇMİŞTE PKK'YA DEVLET İSTEMİŞTİ
                Gelecek Partisi'nin Genel Sekreteri Kani Torun, 2021 yılında Suriye'de PKK'ya devlet istemişti.

                Torun, Suriye'de Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği bir statüsünün olmasının, Türkiye'ye de fayda getireceğini iddia ederken HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu söylemişti.

                GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE CHP'Lİ AYTUĞ ATICI DA "HDP'YE MECBURUZ" DEMİŞTİ!

                Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.



                "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.



                    CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

                    Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.

                    Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.

                    YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
                    HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.



                    Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.



                    CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
                    CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

                    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

                    CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
                    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

                        "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
                        CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

                        "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

                        CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
                        HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

                        KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

                        Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

                        CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a Kürtçe bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

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                        Haberler Güncel 6'lı masa 11. kez toplanıyor! Aylar sonra ilk kez aday konuşulacak! CHP'den dikkat çeken seçim raporu
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