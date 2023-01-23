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    • 24.01.2023 01:08
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    • 24.01.2023 01:14
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    Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ittifakını bitirme planı! İlhan Kesici ve Faik Öztrak bombası...

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu denkleminde süregelen adaylık savaşında sular durulmuyor. Saraçhane'de yaşananların etkisi sürerken İmamoğlu, Akşener'den aldığı destekle il il gezmeye başladı. Öte yandan Akşener de "Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu" diyerek İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'nu bombaldı. Tansiyonun yüksek olduğu şu günlerde bomba bir kulis bilgisi dolaşıma sokuldu. CHP yandaşı Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti. Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ya da Faik Öztrak'ı önereceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’nın Akşener - İmamoğlu ittifakını bitirme planı

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.

    Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



    SARAÇHANE TİYATROSU VE 'İP'LERİN GERİLMESİ
    Bilindiği üzere Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahnelemişti.

    Bu gelişme sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş, Kılıçdaroğlu, Akşener'i hedef alarak 'İç işlerimize karışma. Baba-oğlu arasına girme" mesajı vermiş, İYİ Parti liderinden ise 'Fena çarparım' çıkışı gelmişti.

    Gelişen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.


    KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
    Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.



        KAFTANCIOĞLU'NDAN AKŞENER VE İMAMOĞLU'NA YAYLIM ATEŞİ
        CHP'nin siyasi parti üyeliği düşürülen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yeni bir bombanın fitilini ateşledi.

        Kaftancıoğlu yaptığı son açıklama ile 'aptal-şizofren' kavgası verdiği Ekrem İmamoğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yaylım ateşine tuttu.

        İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia eden Kaftancıoğlu, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" dedi.



        Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu turlarına dikkat çekip hala yarışın içerisinde olduğunu söyleyen Sevinç, "Ekrem Bey'in hala yarışın içinde olduğunu düşünüyorum. Destek alıyor, itiliyor, talepler geliyor... O talepler hoşuna gidiyor ve Anadolu turlarına devam ediyor. İYİ Parti'nin desteği de cebinde duruyor gibi" ifadelerini kullandı.

        Her fırsatta İmamoğlu'nun önünü açan Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına dair sahip olduğu çekincenin kalıcı olduğunu söyleyen Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını geri çekerek Akşener'in İmamoğlu'nu önermesini önleyeceğini iddia etti.


        Fotoğrafta: İlhan Kesici

        İLHAN KESİCİ VE FAİK ÖZTRAK BOMBASI!
        Sevinç "Ankara'da kuvvetli kulisler var" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak isimlerinden birini önereceği bilgisini paylaştı.
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