Ali Babacan'ın partiden ihraç ettiği Musa Malik Yıldırım'dan flaş açıklama: "HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor"

6'lı masanın küçük ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu.
HDP'NİN 3'ÜNCÜ GENEL EŞ BAŞKANI
Babacan'ın başkalarının talimatı ile konuştuğuna dikkat çeken Yıldırım, "Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiye'yi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler." dedi.
KURUCU ÜYELER BİR BİR AYRILDI
Yıldırım, "Ali Babacan, ülkeye demokrasi ve hukuku yeniden hakim kılmak iddiasıyla yola çıkmıştı. Beni ihraç ettikten sonra aralıklarla partiden 14 kurucu üye istifa etti. 90 kurucu üyeden şu anda 74 üye kaldı. Babacan'ın gerçek yüzünü ve arkasındaki projeyi de bu vesileyle ortaya çıkartmış oldu."
KENDİ KURUCULARININ FİKRİNE BİLE SAYGISI YOK
"Deva Partisi yönetimi için demokrasi bir amaç değildir. Kendi kurucularının en doğal hakkı olan düşünce hürriyetine bile tahammül edemeyen bir yapının ülkeye demokrasi ve hukuku getirme iddiasında olması akıl dışı bir durumdur" dedi.
HDP'NİN 3'ÜNCÜ EŞ GENEL BAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR
Babacan'ın partinin kurulmasının ardından şaşırtıcı bir dil ve içerik kullanmaya başladığını kaydeden Yıldırım, "Demokrasi vurgusu yaparken bile terörün beslendiği kaynaklara su serpmeyi ihmal etmeyen bir görüntü veriyor. Bu görüntüyü aslında Kandil gördü."