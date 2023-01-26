Ali Babacan'ın partiden ihraç ettiği Musa Malik Yıldırım'dan flaş açıklama: "HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor"

KURUCU ÜYELER BİR BİR AYRILDI

Yıldırım, "Ali Babacan, ülkeye demokrasi ve hukuku yeniden hakim kılmak iddiasıyla yola çıkmıştı. Beni ihraç ettikten sonra aralıklarla partiden 14 kurucu üye istifa etti. 90 kurucu üyeden şu anda 74 üye kaldı. Babacan'ın gerçek yüzünü ve arkasındaki projeyi de bu vesileyle ortaya çıkartmış oldu."

KENDİ KURUCULARININ FİKRİNE BİLE SAYGISI YOK

"Deva Partisi yönetimi için demokrasi bir amaç değildir. Kendi kurucularının en doğal hakkı olan düşünce hürriyetine bile tahammül edemeyen bir yapının ülkeye demokrasi ve hukuku getirme iddiasında olması akıl dışı bir durumdur" dedi.