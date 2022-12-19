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    • 19.12.2022 14:06
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Saraçhane" bombası: "Sosyal medyadan öğrendim"

    Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden yargı süreciyle ilgili Saraçhane'de gerçekleştirdiği tiyatroyu ilk günden itibaren deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine kurulan adaylık kumpasını gördü. Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısına sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane bombası!

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ikilisi merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. İmamoğlu'nu tekrar adaylık potasına sokmak isteyen bir akıl davanın olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderdi. Kılıçdaroğlu ise Saraçhane'de sergilenen filmin sonuna yetişti. Yaşanan gelişmeleri ilk günden itibaren deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine kurulan adaylık kumpasını gördü.

    HABERİM YOKTU! SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden yargı süreciyle ilgili Saraçhane'de gerçekleştirdiği tiyatroyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısına sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu." dedi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SARAÇHANE BOMBASI | VİDEO İZLE


    TELEVİZYON TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
    Kılıçdaroğlu, Ankara'daki CHP Genel merkezinde televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.

    MERAL AKŞENER'E İMAMOĞLU-YAVAŞ TEPKİSİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" dedi.

    ADAY OLACAK MI?
    Adaylık konusunda da açıklamaya yapan Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz " şeklinde konuştu.

    İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

    6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
    Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz. Bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

        "DOĞAL OLANI 6'LI MASADAN BİRİNİN BELİRLENMESİ"
        Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten. Doğal olanı 6'lı masadan birinin belirlenmesi.

        AKŞENER'İN HAMLESİ SONRASI CHP KARIŞMIŞTI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıkmıştı.

        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.

            Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.

            Kılıçdaroğlu döner dönmez '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etmeye çalışsa da Meral Akşener yine '84 milyon' vurgusu yaparak adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha belli etti.

            KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA TV YASAĞI GELDİ
            İki gün süren şov sonrası Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yasak getirdiği ortaya çıktı.

            BAY KEMAL'E YENİ OPERASYON
            Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası harekete geçen İmamoğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı üzerinden yeni bir operasyona girişmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nu programına davet eden Altaylı, "Sayın İmamoğlu size verilen cezayı ve sonrasındaki tüm süreci ve bundan sonrasını konuşmak üzere pazartesi ya da Salı günü size hangisi uygunsa Teke Tek' bekliyorum." ifadelerini kullandı.



                KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SOSYAL MEDYA BASKISI
                İmamoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini programa davet ettirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmayı planladı. Zira iki günlük şov sonrası özellikle sosyal medyada "6'lı masanın adayı Ekrem İmamoğlu" algısı yürüten CHP'deki Ekremciler ve İyi Partililer adaylık yarışından çekilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'na büyük bir baskı yapıyor.

                CHP AKŞENER'DEN RAHATSIZ
                Öte yandan CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcaladı.

                KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'YA HANGİ AKIL GÖNDERDİ?
                Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

                "CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.

                Övür bir de ses kaydından bahsetti.

                İşte o yazı;

                "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ablası" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" bütün o bağırıp çağırmalara, içeriksiz kürsü konuşmalarına rağmen tarihe, iktidara karşı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olarak geçti.

                Böyle olduğu her halinden belliydi. Yargı kararı açıklandığında İP Genel Başkanı Akşener'in sevinçle CHP'li İmamoğlu'na sarılması, o fotoğrafın da kendi elleriyle medyaya servis edilmesi bu gerçeği anlatmaya yetti.
                Aslında o fotoğraf karesi yeterliydi... Ama daha fazlası da var. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sahneye çıkması, İmamoğlu'nun elini tutarak konuşması, siyaset tarihinde pek rastlanan bir durum değil.

                Şu çelişki de milyonların gözü önünde yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yerini "Senin arkanda 16 milyon var" diyerek İstanbul'la sınırlamaya çalışırken, Akşener tam tersine "Onun arkasında 85 milyon var" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na meydan okudu ve "Adayım İmamoğlu'dur" dedi.

                Bir siyasetçi bundan daha zor bir duruma düşemezdi.
                Peki, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da bu noktaya geldi veya getirildi? Neden karar günü Almanya'ya gitti? Davada o gün karar verileceğini bilmiyor muydu?
                Saraçhane Operasyonu'ndan sonra, kamuoyunda hatta CHP içinde en çok bu soruların cevabı arandı.
                CHP kulislerinde bu konuyla ilgili ilginç bir ayrıntı o geceden sonra çok konuşuldu.

                Denilenlere göre, Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş.

                Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış.


                    Olayı böyle anlatanların şu notu da enteresan: CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısı az da olsa var. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

                    "KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"
                    Aylar önce bir CHP'linin şu sözleri hâlâ kayıtlarda duruyor:
                    "CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekrem'le konuşuyor. 'Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim."

                    Aslında CHP içindeki Bizans oyunları yeni değil ve bitecek gibi de görünmüyor. Bu da sadece İBB Başkanı İmamoğlu-Akşener ekseninde veya fondaş medya çevresinde sürmüyor, parti içinde de çok sayıda "Brütüs"ten söz ediliyor. Muharrem Erkek onlardan biri mi değil mi bilemem ama "Saraçhane Operasyonu"ndan sonra CHP Genel Merkezi'nde herkes birbirine "Brütüs" gözüyle bakıyor ve Kılıçdaroğlu'nun içeride ve dışarıda kendisine kurulan kumpaslara karşı nasıl bir hamle yapacağını merak ediyor."

                    EN YAKINLARINDAN PUSU YEDİ
                    Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan "Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dayken etrafındaki 4 kişinin dönmeyin" dediğini iddia ederken Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV de iddiaya ilişkin detaylar vermişti.

                    Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu!

                    İŞTE O İSİMLER
                    Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu'nun "Bugün karar çıkmayacak, dönmeyin" dediği iddia edildi.



                    Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüp dönmek için ısrar ederken bu kez uçak kirarlanması istediğine, "Şu an para yok" yanıtıyla karşılaştı.

                        Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan bir iş adamı "Parayı ben veririm" demesinin ardından Genel Merkez yeniden araya girerek parayı ayarladı ve özel jet kiralandı.

                        TUNCAY ÖZKAN SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYKU GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETMİŞTİ
                        Söz konusu isimlerden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve fiyakoya dönen 3 Aralık'taki vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerini servis ettiği gündeme gelmişti.

                        ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU DEYİP MASAYI KARIŞTIRAN KUŞOĞLU
                        Öte yandan Bülent Kuşoğlu ise Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olarak biliniyor. Bülent Kuşoğlu önce 'Adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasını yapmış daha sonra da "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklamasıyla 6'lı masayı karıştırmıştı.

                        KILIÇDAROĞLU BERBEROĞLU İÇİN YÜRÜDÜ
                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırları kumpasında parmağı Enis Berberoğlu için 'Adalet Yürüyüşü' adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.

                        EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI SONRASI OYUN BAŞLADI
                        Peki Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu nasıl başladı neler yaşandı?

                        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

                        İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Kararın itiraz ve temyiz süreci devam ederken büyük bir mağduriyet tiyatrosu sergilendi.

                        AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE SAHNESİ
                        2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlanan algının en büyük ortağı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

                            Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir tiyatroya tutuştu.

                            Kucaklaşarak ve gülücüklerle kutladıkları bu mahkumiyet kararı tiyatronun en büyük kanıtı olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa ön almak için 'Ekrem İmamoğlu 16 milyona İstanbul'a hizmete devam edecek' diyerek adaylığı yine veto etmeyi denedi.

                            Daha sonra 6'lı masanın Saraçhane'de yaptığı toplantıda bu vetosunu yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Meral Akşener'den karşılık geldi. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 milyon söylemine 85 milyon söylemiyle karşılık vererek Ekrem İmamoğlu'nun yanında durdu.

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                            Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Saraçhane" bombası: "Sosyal medyadan öğrendim"
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