CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Saraçhane" bombası: "Sosyal medyadan öğrendim"

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener ikilisi merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. İmamoğlu'nu tekrar adaylık potasına sokmak isteyen bir akıl davanın olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderdi. Kılıçdaroğlu ise Saraçhane'de sergilenen filmin sonuna yetişti. Yaşanan gelişmeleri ilk günden itibaren deşifre eden Takvim.com.tr'nin haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine kurulan adaylık kumpasını gördü.
HABERİM YOKTU! SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun devam eden yargı süreciyle ilgili Saraçhane'de gerçekleştirdiği tiyatroyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saraçhane çağrısına sosyal medyadan öğrendim. İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SARAÇHANE BOMBASI | VİDEO İZLE
TELEVİZYON TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Kılıçdaroğlu, Ankara'daki CHP Genel merkezinde televizyon temsilcileriyle bir araya geldi.
MERAL AKŞENER'E İMAMOĞLU-YAVAŞ TEPKİSİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" dedi.
ADAY OLACAK MI?
Adaylık konusunda da açıklamaya yapan Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbetteki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz " şeklinde konuştu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
6'LI MASA NE ZAMAN ADAYINI BELİRLEYECEK?
Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. Güçlendirilmiş parlementer sisteme ilişkin çalışmamızı da yapıyoruz. Bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.