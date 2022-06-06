Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Enis Berberoğlu'na cevap: Sen değil Kılıçdaroğlu açıklama yapmalı



ENİS BERBEROĞLU'NDAN MEHMET SEVİGEN'E CEVAP

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mehmet Sevigen'in iddialarına cevap verdi ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. 'MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı' diye üfürdü."



"'Enis Berberoğlu konuşmasın diye…' başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP'ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları'nda, Üniversite'de son olarak TBMM'de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam."

İŞTE O SÜREÇ

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ

17 MAYIS 2015: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.