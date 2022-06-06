Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Enis Berberoğlu'na cevap: Sen değil Kılıçdaroğlu açıklama yapmalı

CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in; Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'ları görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verildiğine yönelik iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu.
BOMBA İTİRAF
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama bulundu ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı" iddiasında bulundu.
SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM
Sabah'ın haberine göre, Mehmet Sevigen de Twitter'daki hesabından Enis Berberoğlu'na cevap verdi ve "Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı.
SEVİGEN: "KEMAL BEY GÖTÜRDÜ O BELGEYİ VERDİ…"
CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bir özel televizyon programında açıklamada bulundu.
Mehmet Sevigen, "(Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?.." diye sordu.