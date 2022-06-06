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    • Güncel
    • 06.06.2022 22:07
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    • 06.06.2022 22:25
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    Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Enis Berberoğlu'na cevap: Sen değil Kılıçdaroğlu açıklama yapmalı

    Son dakika haberi... CHP'nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Sevigen, MİT TIR'ları kumpasında belgeleri Enis Berberoğlu'na CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Mehmet Sevigen’e cevap verdi, Mehmet Sevigen de Enis Berberoğlu’na “Sözlerimin arkasındayım. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Hodri Meydan!” dedi.

    CHP’li Mehmet Sevigen’den Enis Berberoğlu’na cevap

    CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in; Fetullahçı Terör Örgütü'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'ları görüntülerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na verildiğine yönelik iddiası kamuoyunda geniş yankı buldu.

    BOMBA İTİRAF

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama bulundu ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı" iddiasında bulundu.

    SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

    Sabah'ın haberine göre, Mehmet Sevigen de Twitter'daki hesabından Enis Berberoğlu'na cevap verdi ve "Sözlerimin arkasındayım. Dün gece söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir. Açıklama yapması gereken Enis Berberoğlu değil, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı.



    SEVİGEN: "KEMAL BEY GÖTÜRDÜ O BELGEYİ VERDİ…"
    CHP'nin eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bir özel televizyon programında açıklamada bulundu.
    Mehmet Sevigen, "(Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi… Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti… Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki… Ama nereden, nasıl aldınız… Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?.." diye sordu.


        ENİS BERBEROĞLU'NDAN MEHMET SEVİGEN'E CEVAP
        CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mehmet Sevigen'in iddialarına cevap verdi ve "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. 'MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı' diye üfürdü."


        "'Enis Berberoğlu konuşmasın diye…' başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP'ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları'nda, Üniversite'de son olarak TBMM'de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam."

        İŞTE O SÜREÇ

        KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ
        17 MAYIS 2015:         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.

        KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"
        20 MAYIS 2015:         Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.

        DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
        27 MAYIS 2015:         Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.

        CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ
        Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullandı.

        27 MAYIS 2015: Dündar, aynı gün 17:02:21'de Sırrı Süreyya Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

        DEMİRTAŞ: "BOMBALAR, FÜZELER ONLARIN HEPSI ORTAYA ÇIKACAK"
        28 MAYIS 2015:         HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

            AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ..."
            28 MAYIS 2015:             Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.
            Atalay, Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

            CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
            29 MAYIS 2015:             Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

            İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI
            18 HAZİRAN 2015:             Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.

            25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı.

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