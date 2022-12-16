İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elgen gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.
DAVANIN OLDUĞU GÜN KILIÇDAROĞLU'NU KİM GÖNDERDİ?
Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcalarken meselenin perde arkası Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakınları tarafından da pusu kurulduğunu gösterdi.
EN YAKINLARINDAN PUSU YEDİ
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan "Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dayken etrafındaki 4 kişinin dönmeyin" dediğini iddia ederken Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV de iddiaya ilişkin detaylar verdi.
İSİM İSİM
Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu'nun "Bugün karar çıkmayacak, dönmeyin" dediği iddia edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüp dönmek için ısrar ederken bu kez uçak kirarlanması istediğine, "Şu an para yok" yanıtıyla karşılaştı.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan bir iş adamı "Parayı ben veririm" demesinin ardından Genel Merkez yeniden araya girerek parayı ayarladı ve özel jet kiralandı.
TUNCAY ÖZKAN SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYKU GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETMİŞTİ
Söz konusu isimlerden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve fiyakoya dönen 3 Aralık'taki vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerini servis ettiği gündeme gelmişti.
Öte yandan Bülent Kuşoğlu ise Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olarak biliniyor. Bülent Kuşoğlu önce 'Adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasını yapmış daha sonra da "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklamasıyla 6'lı masayı karıştırmıştı.