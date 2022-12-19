Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Çalışan, üreten, yaşamak için olduğu kadar yaşatmak için de çabalayan her kadının yanındayız diyerek başlattığımız bu programın birkez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Meslek edinmek isteyen 45 bin kadınla bir araya gelerek onlara destek olduk. Bu çerçevede öyle hikayeler ortaya çıktı ki, kadınlarımızın azmine hayran olmamak elde değil. Ülkemizin demokrasi adımlarının hepsinde kadınların olduğu gibi son 20 yıldaki reformların tamamında da emeği vardır. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle kuracağız.

"KADIN KOOPERATİFLERİMİZE 2 MİLYAR LİRALIK KEFALET PAKETİ TAHSİS ETTİK"

Girişimcilik ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bir bölümünü kadınlarımızın kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Bir de müjde vermek istiyorum. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadını sadece bir meta haline getirenlere en güzel cevabın bu olacağına inanıyorum.

KADININ YER ALMADIĞI BİR SİYASİ HAREKET YOK OLMAYA MAHKUMDUR

Muhalefete sorsanız "kadın milletvekili sayınız kaç, kadın üye sayınız kaç" böyle bir dertleri de yok. Bu konuda patır patır dökülüyorlar. Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur.

"KADINLARI YOK SAYAN BİR TOPLUM, GÜCÜNÜN YARISINDAN VAZGEÇMİŞ DEMEKTİR"

Kadınlarımızla her buluşmamızda ifade ettiğim samimi inancımı tekrar paylaşmak istiyorum. Kadınları yok sayan bir toplum, potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir. Türkiye olarak bizim böyle bir kısır düşüncemiz olamaz. Kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok. En güçlü parti biziz.

YENİ DESTEK PAKETİ MÜJDESİ

Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik.

Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak, onları hayalleri ile buluşturmak için gereken desteği veriyoruz.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü teklifimizi Meclis'e sunduk. Şimdi kimlerin kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte görülecek. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Biz, hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Hukuki olarak reşit hala gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunu bir örneği yoktur.

ERDOĞAN'DAN LGBT MESAJI

LGBT denilen olay. Bizim kitabımızda yoktur. Güçlü aile olmadan güçlü millet olmaz. Fakat CHP'nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. . Onlarla beraber yürüyorlar. Şimdi buradan nereye geliyorum?

Önümüzdeki dönem inşallah bakanlıklarımızla, tüm ilgili kurumlarımızla, STK'larımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.

KANDİL'E HESABINI SORDUNUZ MU?

Kandil'dekiler Sn. Kılıçdaroğlu'na methiyeler diziyor. Onların methiyesiyle yürüyorsun. Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Sicil dosyalarınız elimizde. Kandil'e hesabını sordunuz mu? 10-15 yaşındaki kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler?

Bir hadise üzerinden milletimizin değerlerine saldıranlar, meclisten gönüllü kuruluşlarımızı tehdit edenler, gerilerindeki vahim tabloyu gizliyor. Tecavüz iddialarının çıktığı parti teşkilatlarınızın hesabını verdiniz mi? Hepsi sicilinizde mevcut.