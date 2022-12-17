Savcı Sayan'dan bomba iddia: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'ndan istifasını istedi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' geriliminin büyük olduğunu açıkladı.
BOMBA İDDİA:İMAMOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ | VİDEO İZLE
Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.
Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti. Tüm bu yaşananlar, Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu aday yapmak maksadıyla 'planlandığı' yorumlarını beraberinde getirdi.