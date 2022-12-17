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    • Güncel
    • 17.12.2022 23:29
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    • 17.12.2022 23:40
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    Savcı Sayan'dan bomba iddia: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'ndan istifasını istedi

    Son dakika haberi! 6'lı masadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası perde arkasında yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Sayan, "Görüştüğüm CHP’li isimler Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’ndan istifasını istediğini söyledi” dedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşener'i de CHP'yi bölmekle suçladı.

    takvim.com.tr
    Savcı Sayan’dan bomba iddia: İstifasını istedi!

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' geriliminin büyük olduğunu açıkladı.

    BOMBA İDDİA:İMAMOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ | VİDEO İZLE

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.

    Yaşananlara Almanya'daki icazet seferinde yakalanan ve apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinde dahi, "Dava sürecinde İmamoğlu'nun yanında olmadı" denilerek hedef tahtasına kondu.

    Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti. Tüm bu yaşananlar, Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu aday yapmak maksadıyla 'planlandığı' yorumlarını beraberinde getirdi.

        İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.

        A HABER'DE ÇARPICI İDDİA: "KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN İSTİFASINI İSTEDİ"
        Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' geriliminin büyük olduğunu açıkladı.

        Sayan, "Görüştüğüm CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini söyledi" iddiasında bulundu.

        "HADDİNİ BİL, OTUR İSTANBUL'DA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI YAP"
        Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini belirten Sayan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

        "Bugün sabah, İstanbul'da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çağırıp fırçaladı. "Haddini bil, ona göre adımını at İstanbul'da otur, belediye başkanlığını yap." dedi.

        Aldığımız bir duyuma göre, İmamoğlu'nun istifasını istemiş, "Sen ne yapıyorsun" demiş. Çağırdığı, konuştuğu ve fırça attığı kesin. CHP'lilerin bize söylediği istifasını istediği. Bu kadar samimiyetsizlik olur mu?

        CHP 3-5 kişiye söylettirdi, Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçeremiyorlar. Hemen başka bir kumpas kurdular. Kendi hikayelerini de Tayyip Erdoğan'ın hikayesine benzetmeye başladılar."

        Sayan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için çarpıcı bir iddiada bulundu.


        KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU ADAY YAPMAYACAK
        Meral Akşener'in ısrarla 85 milyon diyerek CHP'yi bölmeye çalıştığını belirten Sayan, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı programda İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak devam edeceğini defalarca söyledi ama bakın görün bir dahaki seçimlerde İmamoğlu'nu belediye başkanı adayı yapmayacak."

        "Akşener kendi partisini Türkiye'de ikinci parti yapmak istiyor. İmamoğlu'nun yaşadığı olayın puan getirdiğini düşünüyor. Burada farklı bir senaryo var. Burada arka mutfakta birileri CHP'yi kullanarak İYİ Parti'yi kullanıyor. İstanbul İl Sekreteri de o gün dilekçe veriyor Yenikapı'da miting için. Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan dolayı haber var. Ama burada Akşener ve İmamoğlu devreye giriyor ve Yenikapı'yı Saraçhane'ye çeviriyor. 16 milyon arkanda diyorsun gelen kişi 25 bin kişi." dedi.

            CHP'LİLERDEN İMAMOĞLU'NA SARAÇHANE'DE 'ADAYLIK' MESAJI: "ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"
            CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de düzenlenen etkinlikte İmamoğlu'na 'adaylık' mesajı vermişti. Öztunç, partilerinin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok." diye konuşmuştu.

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