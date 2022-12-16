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    • Güncel
    • 17.12.2022 00:55
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    • 17.12.2022 01:25
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    Takvim.com.tr manşet manşet yazmıştı! Fondaş İsmail Saymaz da itiraf etti: Akşener'in Saraçhane hamlesi CHP'yi rahatsız etti

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli 'adaylık' tiyatrosu CHP tabanına büyük rahatsızlık verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu'dur" diyerek İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajını verdi. Süreci başından bu yana tüm detaylarıyla ele alan Takvim.com.tr, CHP kulislerinin olayı 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladığını haberleştirdi. Bu gelişmeler ışığında fondaş Halk TV'nin yandaş yazarı İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Saymaz, Akşener'in Saraçhane hamlelerinin CHP yöneticileri ve tabanına rahatsızlık verdiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener’in Saraçhane hamlesi CHP’yi rahatsız etti

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Fondaş İsmail Saymaz'dan itiraf

    Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi.

    Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.

    KK'DAN İMAMOĞLU'NA ADAYLIK VETOSU: 16 MİLYONA HİZMET ET
    Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar özel jetle Almanya'dan Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na "Senin işin 16 milyona hizmet etmek" mesajını vermek oldu.

    Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.



    EL ELE '85 MİLYON' VURGUSU
    İmamoğlu- Akşener ikilisi Kılıçdaroğlu'nun '16 milyona hizmet et' vurgusunu gölgeleyen bir tutum sergileyerek el ele 85 milyon söylemine sığındı.


        Takvim.com.tr sürecin başından bu yana olayı detaylarıyla ele alarak Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakında sahnelen 'Saraçhane' tiyatrosuna dikkat çekmiş, CHP tabanının da bu durumundan rahatsız olduğunu manşet manşet işlemişti.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da takvim.com.tr'nin 'tezgah' manşetinin kanıtlar nitelikte bir açıklama gelmiş, Meral Akşener'in kendisini arama tenezzülünde bile bulunmadığını itiraf etmişti.


        CHP Genel Merkezi'nin de bu durumdan oldukça rahatsızlık duyduğu ortada. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" diyerek İmamoğlu'na 'Senden aday maday olmaz' mesajını verdi.


        CHP MEDYASI BİRBİRİNE GİRDİ!
        Öte yandan CHP medyasındaki Ekremci ve Kemalci unsurlar da Saraçhane tiyatrosundan sonra birbirine girdi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV ve mangır Merdan Yanardağ'ın TELE 1'i arasında "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgası patlak verdi.

        Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'ndan korkuyorlar" diyerek Halk TV'yi ve Levent Gültekin'i hedef tahtasına oturttu.



            Tüm bu tartışmalar sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz'dan çarpıcı bir çıkış geldi.



            Saymaz, "Meral Akşener'in sahneyi daha büyük bir ağırlıkla doldurması CHP'nin kimi yöneticilerinde ve tabanında rahatsızlık yarattı" dedi.

            CHP KULİSLERİ NE DİYOR?
            Takvim.com.tr, Akşener'in bu hamlesinin CHP kulislerinde büyük bir tepkiyle karşılandığını okurlarına duyurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu durumu aleni bir şekilde 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladı.

            "ALTILI MASA ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"
            Kulislerde bu durum FETÖ operasyonu olarak bile dillendirilirken, "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı. Çünkü şu çok net: Akşener, masaya İmamoğlu'nu dayatarak emrivaki yapacak. Bu basit bir operasyon değil, bir darbedir..." söylemleri yükseldi.

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