Takvim.com.tr manşet manşet yazmıştı! Fondaş İsmail Saymaz da itiraf etti: Akşener'in Saraçhane hamlesi CHP'yi rahatsız etti





Tüm bu tartışmalar sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz'dan çarpıcı bir çıkış geldi.





Saymaz, "Meral Akşener'in sahneyi daha büyük bir ağırlıkla doldurması CHP'nin kimi yöneticilerinde ve tabanında rahatsızlık yarattı" dedi.

CHP KULİSLERİ NE DİYOR?

Takvim.com.tr, Akşener'in bu hamlesinin CHP kulislerinde büyük bir tepkiyle karşılandığını okurlarına duyurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu durumu aleni bir şekilde 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladı.



"ALTILI MASA ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR"

Kulislerde bu durum FETÖ operasyonu olarak bile dillendirilirken, "Altılı Masa artık yok hükmündedir. İttifakla bir karar çıkmayacağı anlaşıldı. Çünkü şu çok net: Akşener, masaya İmamoğlu'nu dayatarak emrivaki yapacak. Bu basit bir operasyon değil, bir darbedir..." söylemleri yükseldi.