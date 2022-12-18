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    • Güncel
    • 19.12.2022 01:58
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    • 19.12.2022 02:03
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    Saraçhane merkezli Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planının şifreleri! 14. kat mevzuya uyandı: Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle Saraçhane'de gerçekleştirilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosunun etkileri sürüyor. CHP Genel Merkezi, böyle bir ortamda Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gönderen parti içindeki 'Ekremcileri' ararken Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek gibi isimler ön plana çıktı. Saraçhane merkezli operasyonun Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planı olduğuna uyanan 14. kat peşi sıra, "Senaryolar adayımızı belirleyemez", "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı dizayn etmesin" açıklamalarını yaptı. Öte yandan danışmanları da Kılıçdaroğlu'na "Yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" diyerek gaz dolumu yaptı. Takvim.com.tr süreci detaylarıyla ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nu tasfiye planının şifreleri!

    2023 emelleri doğrultusunda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eliyle gerçekleştirilen mağduriyet temelli Saraçhane tiyatrosunun etkileri sürüyor.

    YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu, Akşener'den aldığı destekle hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı üzerinden adaylık zemininin altyapısını oluşturmak için kolları sıvadı.


    Bu durumdan rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar jet hızıyla Almanya'dan dönerek İmamoğlu - Akşener ittifakına vetoyu çekti ve CHP'li İBB Başkanı'na "Senin görevin 16 milyona hizmet etmek" mesajını verdi.

    İMAMOĞLU - AKŞENER EL ELE VERDİ KILIÇDAROĞLU'NU ÇİĞNEDİ
    Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi olan mitingde de kriz bariz bir şekilde ayyuka çıktı. CHP Genel Merkezi'nin "Etkinliği Yenikapı'da yapalım" talebini kabul etmeyen İmamoğlu, siyasi şovunun merkez üssü Saraçhane'de direterek partisine rest çekti.

    "Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin"



    Kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu'nu 'Senin yerin belediye' mesajı verip, '16 milyona hizmet et' vurgusu yaparak veto etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.

    Bu noktada "Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?" sorusu önem kazandı ve iki isim ön plana çıktı.

    O isimler CHP'li Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek...

        KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'YA HANGİ AKIL GÖNDERDİ?
        Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

        "CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.



        EKREMCİ BRÜTÜS MUHARREM ERKEK Mİ?
        Öte yandan CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısının az da olsa var olduğu konuşuluyor. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

        "KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"
        Erkek'in Ekrem İmamoğlu ile aylar önce yaptığı görüşmede "Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim" dediği kulislerde konuşulanlar arasında.


        CHP GENEL MERKEZİ MEVZUYA UYANDI
        Ekrem İmamoğlu'nun yargı kararı üzerinden Meral Akşener ile giriştiği adaylık tiyatrosuyla eş güdümlü olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na aleni bir şekilde çekilen operasyonun farkına varan CHP Genel Merkezi ise kolları sıvadı.

        "TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"
        İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.



            İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
            Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi.

            "Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin"



            Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.

            DANIŞMANLARINDAN GAZ DOLUMU: ÖNÜNÜZDE DURAMAZLAR
            Öte yandan Saraçhane tiyatrosu sonrası danışmanları Kılıçdaroğlu'na deyim yerindeyse gaz dolumu yaparak "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

            Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na raporlu gaz dolumu

            14. KATTAN SARAÇHANE TİYATROSUNA KARŞI HAMLE
            Kılıçdaroğlu'na danışman raporuyla "Yıldızınız çok yüksek, önünüzde kimse duramaz" denilmesi, CHP'deki 14. katın İmamoğlu - Akşener ittifakının Saraçhane tiyatrosuna karşı yaptığı karşı hamle olarak gözler önüne serildi.
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            HangiKredi
            Haberler Güncel Saraçhane merkezli Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planının şifreleri! 14. kat mevzuya uyandı: Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin
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