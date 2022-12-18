Saraçhane merkezli Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planının şifreleri! 14. kat mevzuya uyandı: Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin

2023 emelleri doğrultusunda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eliyle gerçekleştirilen mağduriyet temelli Saraçhane tiyatrosunun etkileri sürüyor.
YSK üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu, Akşener'den aldığı destekle hakkında verilen 2 yıl 7 aylık mahkumiyet kararı üzerinden adaylık zemininin altyapısını oluşturmak için kolları sıvadı.
Bu durumdan rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar jet hızıyla Almanya'dan dönerek İmamoğlu - Akşener ittifakına vetoyu çekti ve CHP'li İBB Başkanı'na "Senin görevin 16 milyona hizmet etmek" mesajını verdi.
İMAMOĞLU - AKŞENER EL ELE VERDİ KILIÇDAROĞLU'NU ÇİĞNEDİ
Saraçhane tiyatrosunun ikinci perdesi olan mitingde de kriz bariz bir şekilde ayyuka çıktı. CHP Genel Merkezi'nin "Etkinliği Yenikapı'da yapalım" talebini kabul etmeyen İmamoğlu, siyasi şovunun merkez üssü Saraçhane'de direterek partisine rest çekti.
Kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha İmamoğlu'nu 'Senin yerin belediye' mesajı verip, '16 milyona hizmet et' vurgusu yaparak veto etti. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Akşener ise, daha önce sarıldığı İmamoğlu ile el ele vererek "85 milyon arkanda" dedi.
Bu noktada "Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi?" sorusu önem kazandı ve iki isim ön plana çıktı.
O isimler CHP'li Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek...