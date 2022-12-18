Saraçhane merkezli Kılıçdaroğlu'nu tasfiye planının şifreleri! 14. kat mevzuya uyandı: Hiç kimse CHP ve 6'lı masayı dizayn etmesin





EKREMCİ BRÜTÜS MUHARREM ERKEK Mİ?

Öte yandan CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısının az da olsa var olduğu konuşuluyor. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

"KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"

Erkek'in Ekrem İmamoğlu ile aylar önce yaptığı görüşmede "Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim" dediği kulislerde konuşulanlar arasında.