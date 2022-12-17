Saraçhane tiyatrosu sonrası CHP karıştı! TV yasağına karşı İmamoğlu'ndan yeni tezgah: Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elgen gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.
Kılıçdaroğlu döner dönmez '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etmeye çalışsa da Meral Akşener yine '84 milyon' vurgusu yaparak adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha belli etti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA TV YASAĞI GELDİ
İki gün süren şov sonrası Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yasak getirdiği ortaya çıktı.
BAY KEMAL'E YENİ OPERASYON
Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası harekete geçen İmamoğlu, Habertürk yazarı Fatih Altaylı üzerinden yeni bir operasyona girişti. Sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nu programına davet eden Altaylı, "Sayın İmamoğlu size verilen cezayı ve sonrasındaki tüm süreci ve bundan sonrasını konuşmak üzere pazartesi ya da Salı günü size hangisi uygunsa Teke Tek' bekliyorum." ifadelerini kullandı.