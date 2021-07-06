Millet İttifakı'nda koltuk hesapları! CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu

Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak belli olurken Millet İttifakı'ndan koltuk hesapları sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'biz de varız' hamleleri yapıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da vatandaşlara seslendi.