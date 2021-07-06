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    • 07.07.2021 00:14
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    Millet İttifakı'nda koltuk hesapları! CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu

    CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarış kızıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener 'biz de varız' hamleleri yapıyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklama ile CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

    takvim.com.tr
    Millet İttifakı'nda koltuk hesaplar!

    Haziran 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı şimdiden Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak belli olurken Millet İttifakı'ndan koltuk hesapları sürüyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için nabız yoklarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'biz de varız' hamleleri yapıyor.

    Son aylarda söylemlerini değiştiren ve yalanın dozunu arttıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada da bu yönde paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI AÇIKLANDI
    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da vatandaşlara seslendi.

        "ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"
        Konuşmasında 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÇABALARI
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi ekipleri tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için sosyal medyada pazarlatılmaya çalışılıyor.

        AKŞENER 'BURADAYIM' MESAJI VERMİŞTİ
        Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nun parlatılması ve Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı paylaşımlar sonrası 'ben de buradayım' mesajı vermişti.

        Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj göndermişti.

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        Haberler Güncel Millet İttifakı'nda koltuk hesapları! CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu