Millet İttifakı'nda koltuk hesapları! CHP'li Bülent Kuşoğlu partisinin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu

AKŞENER 'BURADAYIM' MESAJI VERMİŞTİ

Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nun parlatılması ve Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı paylaşımlar sonrası 'ben de buradayım' mesajı vermişti.

Özel bir TV kanalında konuşan Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." ifadeleriyle ittifak ortaklarına ince bir mesaj göndermişti.