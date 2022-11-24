Düzce'deki, 5,9'luk deprem 10 şehir ve dünyada 7 ülkede hissedildi! İstanbul depremi yakın mı? Uzmanlar cevapladı





HİÇ BİLİNMEYEN BİR FAY

Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, depremin olduğu yerle ilgili olarak "Sürpriz bir deprem oldu. Çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" dedi.



İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Yüzeye yakın bir deprem olduğu için hasarı da yüksek. Yerleşim yerlerinden uzak durulmalı" diyerek vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Sarsıntı 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı" diye konuştu.