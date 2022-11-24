Düzce'deki, 5,9'luk deprem 10 şehir ve dünyada 7 ülkede hissedildi! İstanbul depremi yakın mı? Uzmanlar cevapladı

Sevim Çengel (63), kalp krizinden hayatını kaybetti.
Hikmet Çelebi (47), merdivene çarpıp can verdi.
93 kişi yaralanırken 123 artçı sarsıntı meydana geldi.
Sevim Çengel (63), kalp krizinden hayatını kaybetti.
Hikmet Çelebi (47), merdivene çarpıp can verdi.
93 kişi yaralanırken 123 artçı sarsıntı meydana geldi.
JEOLOG ŞERİF BARIŞ: Sürpriz bir şey! Hiç beklemediğimiz bir yerdi. İki büyük deprem sonrası bu depremin olması şaşırtıcı!
PROF. DR. AHMET ERCAN: Bu deprem tetikleyici olmaz. Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olursa hepimiz çok şaşırırız.
PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR: Daha büyük bir deprem olma ihtimali düşük. Yüzeye çok yakın olduğu için hasar da artıyor.
KABUSUN AYAK SESLERİ
Düzce Gölyaka'da önceki gece saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde ve 6.81 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 15-17 saniye süren sarsıntı başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Hikmet Çelebi düşerek, Sevim Çengel adlı vatandaş da kalp krizinden hayatını kaybetti. Toplam 8 bin binada hasar meydana geldi.
AFAD depremin ardından 123 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Deprem uzmanları, Marmara ve İç Anadolu'daki birçok kenti sallayan depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, on gün süreyle büyüklüğü 5.0'a kadar artçı depremlerin olabileceğini belirtti. "Bu İstanbul depreminin öncüsü değil ama biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" dedi.
Depremde 1'i ağır 93 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.
HİÇ BİLİNMEYEN BİR FAY
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, depremin olduğu yerle ilgili olarak "Sürpriz bir deprem oldu. Çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" dedi.
İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Yüzeye yakın bir deprem olduğu için hasarı da yüksek. Yerleşim yerlerinden uzak durulmalı" diyerek vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Sarsıntı 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı" diye konuştu.
23 YIL ÖNCE
23 YIL SONRA
Düzce, 23 yıl sonra önceki gece büyük korku yaşadı. 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğünde 30 saniye süren depremde, 845 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 948 kişi de yaralandı. Doğal afet, merkez üssü Kaynaşlı'yı yerle bir ederken, Bolu'nun bir bölümünde de can ve mal kayıpları yaşandı. Tam 12 bin 939 ev ve 2 bin 450 iş yerinin yıkıldığı deprem, 17 km. derinlikte oldu.
DERİNDEN HİSSETTİK
Prof. Dr. Fadime Sertçelik, "Türkiye'deki depremler 15-20 km'den daha derinde olmuyor. Yüzeye yakın olduğu için enerji direk binaları ve bizleri etkiliyor. Biz çok hissediyoruz. Japonya'da ya da dünyanın başka ülkelerinde 100- 150 kilometre derinlikte oluyor ve çok daha az hasar meydana geliyor. Maalesef bizde böyle değil" diyor.
İSTANBUL'A DİKKAT!
Doç. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul depremini takip ediyoruz. Marmara'da iki sismik boşluk var. Sismik boşluğun hangisinin kırılacağını daha bilmiyoruz. Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçası üzerinde olan bir deprem değil. İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı'nın ana parçalarında olması" ifadesini kullandı.
SÜRESİ ÖNEMLİ
Profesör Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu depremin süresi 15-17 saniye olarak gözüküyor. 6 büyüklüğündeki depremin süresi 13-15 saniye, 7,5 büyüklüğündeki bir depremin süresi de 45-50 saniyedir. Süre ne kadar uzarsa yıkım da o kadar artar" diye konuştu.