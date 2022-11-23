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    • 23.11.2022 08:03
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    • 23.11.2022 08:17
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    Devletin tüm kurumları seferber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölyaka'daki 5.9'luk depremi takip ve koordine ediyor: Kızılay'a talimat

    Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9'luk deprem sonrası devlet tüm kurumları ile seferber oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye intikal ederek incelemelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ilk andan beri süreci yakından takip edip koordine ediyor. Erdoğan, Bakan Soylu'nun yanı sıra illerin Valileriyle de tek tek görüştü. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türk Kızılay'ına vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ilk andan beri depremi takipte!

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Bakan Soylu'dan deprem alanında incelemeler

    Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.



    Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.

    Deprem sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü Gölyaka'ya intkal etti.



    Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, 70'in üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti ve büyüklüğü 4'ün üzerinde yeni sarsıntıların olabileceğini söyledi.

    30'un üzerinde yaralı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.



        BAŞKAN ERDOĞAN İLK ANDAN BERİ TAKİPTE
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk anından beri süreci anbean yakından takip ediyor.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremin olduğu 04.08'den itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Valililer ile de görüşüp illeriyle ilgili bilgiler aldı. Buraya indiğimizde Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik" şeklinde konuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KIZILAY'A TALİMAT
        Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

        Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.
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        Haberler Güncel Devletin tüm kurumları seferber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölyaka'daki 5.9'luk depremi takip ve koordine ediyor: Kızılay'a talimat
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