Devletin tüm kurumları seferber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölyaka'daki 5.9'luk depremi takip ve koordine ediyor: Kızılay'a talimat

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü.
Deprem sonrası devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü Gölyaka'ya intkal etti.
Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, 70'in üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti ve büyüklüğü 4'ün üzerinde yeni sarsıntıların olabileceğini söyledi.
30'un üzerinde yaralı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.