Devletin tüm kurumları seferber! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gölyaka'daki 5.9'luk depremi takip ve koordine ediyor: Kızılay'a talimat





BAŞKAN ERDOĞAN İLK ANDAN BERİ TAKİPTE

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk anından beri süreci anbean yakından takip ediyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremin olduğu 04.08'den itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Valililer ile de görüşüp illeriyle ilgili bilgiler aldı. Buraya indiğimizde Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik" şeklinde konuştu.