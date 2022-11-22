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    • 23.11.2022 18:26
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    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi: Son durum ne? Açıklamalar peş peşe geldi

    Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. Sakarya, Düzce ve Bolu'da eğitime bir gün ara verildi. 2 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 80 kişinin yaralandığı depremin 138 artçısı oldu. AFAD, Düzce Valiliği'ne 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi. AFAD'dan hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarı geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı. İşte depreme dair anbean tüm detaylar...

    takvim.com.tr

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

    Depreme ilişkin son gelişmeler;

    BAKAN KURUM SON DURUMU AÇIKLADI
    Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı. Kurum, "4 vatandaşımız hastanede tedavi altında. " ifadelerini kullandı.

    Kurum şunları söyledi;

    "138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık. 5 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok. Binalarda hasar tespiti yapıldıktan sonra binalara girilebilir."

    Kurum, akşam saatlerinde şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceğini belirtti.Kurum ayrıca ilçe belediyelerine toplamda 4 milyon lira yardım sağlandığını ifade ederek "Süreci en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    YARALI SAYISI YÜKSELDİ
    AFAD yaralı sayısının yükseldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı meydana gelmiştir. Depremde yaralananların sayısı 80 olmuştur. 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir. 2234 personel ve 444 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    AFAD, Düzce Valiliği'ne 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

    DEPREMİN KORKUTUCU SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI
    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

    Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.

    8 BİN KONUTTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi. Öte yandan yaralıların durumu hakkında da bilgi veren Soylu, "Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık" ifadelerini kullandı.

    10 BİN BATTANİYE 500 ÇADIR
    AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    DÜZCE'DEN ACI HABER
    Düzce depreminden acı haber geldi. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    KIZILAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
    Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.

    Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi." ifadesini kullandı.

    DÜZCE BEŞİK GİBİ
    Düzce'de 07:30 sularında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    BOLU'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
    Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

    Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

    Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

    EĞİTİME ARA VERİLDİ
    Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        EGM'DEN AÇIKLAMA
        Düzce depremi sonrası hırsızlık olaylarına karşı EGM'den bir açıklama geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada "Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık." denildi.

        SAKARYA'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA
        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

        Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

        Vali Kaldırım, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.




            Düzce'de eğitime bir gün ara verildi.



            DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: ÖLÜM HABERİ YOK ÇOK ŞÜKÜR
            Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Çok şiddetli hissettiğimiz depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

            Özlü, yaptığı açıklamada, kentteki devlet ve üniversite hastanelerinde büyük hareketlilik olmadığını söyledi.

            Henüz havanın aydınlanmadığını dile getiren Özlü, kendilerine ulaşan haberlere göre ölüm hadisesinin yaşanmadığını, korku ve panikten kaynaklı yaralanmaların olduğunu bildirdi.

            Çok şiddetli hissettikleri bir deprem olduğunu vurgulayan Özlü şunları kaydetti:

            "İnsanların şiddetle hissedilen bir depremde panik halinde olmaları çok doğal. Düzceliler depreme karşı bilinçli insanlardır. 1999 depreminin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. Bu süre içerisinde Düzce'de uyguladığımız tedbirlerle Düzce'nin konut stoku yüzde 80 oranında yeni ve bütün uygulamalarımızda, verdiğimiz ruhsatlarda deprem yönetmeliklerini titiz şekilde uyguluyoruz. Düzce'de yatay mimariyi esas alıyoruz ve zemin artı dördün üzerinde bir yapılaşmaya izin vermiyoruz."

                Özlü, şu ana kadar gelen haberlerde çok kötü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "Kısmen çatlaklıklar olabilir çünkü çok şiddetliydi. Çok şiddetli hissettiğimiz bir depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

                Elektrik kesintilerine de değinen Özlü, "Sanırım dağıtım şirketinin tedbir amaçlı kesintisi söz konusu. İkincisi insanlar korkuyorlar. Sokaklarda insanlarımız. Henüz hava aydınlanmadı. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler elimize ulaşacak ve bunları sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

                "ESKİ, DEPREM GÖRMÜŞ BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ, CAN KAYBININ OLMAMASININ EN BÜYÜK ETKENİ"
                Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da depremle ilgili ilçede can kaybı olmadığını bildirdi.

                Mahalleleri gezdiklerini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Demircan, Kaymakam ve halkla birlikte meydanlarda olduklarını kaydetti.

                Kentte 1999'daki depremi yaşamayan, olayın farkında olmayan gençlerde biraz panik havası olduğunu işaret eden Demircan şöyle konuştu:

                "Vatandaşlarımızın, devletimizin uygulamış olduğu deprem yönetmeliklerine uyması neticesinde binalarımızda can kaybı meydana gelmedi. Eski binaların da deprem görmüş binaların da güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni. Tekrar halkımıza, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgemizde, ilçemizde bize intikal eden can kaybının olmaması sevindirici. Ama gün ışıyınca zararlar nedir, devletimizin yetkilileri bunları inceler, biz de ona göre gerekli bilgileri edinmiş oluruz."



                İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
                Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

                Altun, "Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.



                    DÜZCE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
                    Düzce Valisi Cevdet Atay: Şu ana kadar ulaşan herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Saha çalışmalarımız devam ediyor.

                    Bölgedeki İHA Muhabiri: Şehrin tamamı sokaklarda. Her yer karanlık. Yıkılan bina ben kendi çevremde görmedim. Ama elimde fenerle aşağı indim. Bizimki de dahil olmak üzere binalarda çok ciddi yarıklar gördüm.

                    A Haber canlı yayına bağlanan Bakan Soylu, Karadeniz Ereğli'de bir evin yıkıldığı bilgisini aldıklarını açıkladı.



                    "CAN KAYBI BİLGİSİ YOK"
                    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112'ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.

                    İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
                    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin hiçbir vatandaşımıza zarar vermemiş olması tek dileğimiz. Geçmiş olsun."

                    DÜZCE'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ
                    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Depremi çok şiddetli hissettik. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yıkım haberi yok.



                    Deprem sonucunda bazı evlerdeki eşyalar döküldü.

                    MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
                    ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun.




                    VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
                    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de #Düzce #Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi.

                    HAZİNE MALİYE BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
                    Hazine ve Maliye Bakanlığı: 23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir.

                    İşte son depremler listesi;

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