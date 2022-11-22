Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve birçok ilde hissedildi: Son durum ne? Açıklamalar peş peşe geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Depreme ilişkin son gelişmeler;

BAKAN KURUM SON DURUMU AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum son durumu açıkladı. Kurum, "4 vatandaşımız hastanede tedavi altında. " ifadelerini kullandı.

Kurum şunları söyledi;

"138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık. 5 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar yok. Binalarda hasar tespiti yapıldıktan sonra binalara girilebilir."

Kurum, akşam saatlerinde şehrin yüzde 95'ine elektrik verileceğini belirtti.Kurum ayrıca ilçe belediyelerine toplamda 4 milyon lira yardım sağlandığını ifade ederek "Süreci en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YARALI SAYISI YÜKSELDİ

AFAD yaralı sayısının yükseldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "En büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı meydana gelmiştir. Depremde yaralananların sayısı 80 olmuştur. 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir. 2234 personel ve 444 araç deprem bölgesinde görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AFAD, Düzce Valiliği'ne 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

DEPREMİN KORKUTUCU SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.



Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntılar da meydana geldi. Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde bir çok ilde hissedilen deprem Sinop İl Özel İdaresinde görevli Dr. Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından yer altındaki ürkütücü sesi kaydedildi.

8 BİN KONUTTA HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak." dedi. Öte yandan yaralıların durumu hakkında da bilgi veren Soylu, "Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık" ifadelerini kullandı.

10 BİN BATTANİYE 500 ÇADIR

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DÜZCE'DEN ACI HABER

Düzce depreminden acı haber geldi. Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.