Necip Hablemitoğlu suikastında tetikçiyi ele veren kayıtlar: FETÖ taktiği ankesör!

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve zamanaşımını dolmak üzereyken aydınlatılan Necip Hablemitoğlu suikastı dosyasında, tetiği çeken Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nu, eşiyle yaptığı telefon görüşmeleri ele verdi. Soruşturma kapsamında 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kazakistan'da görevde olduğunu, Türkiye'ye hiç gelmediğini iddia eden Mumcuoğlu'nun görev süresince eşi ile düzenli görüşme yaptığı ancak suikasttan 13 gün önce 5 Aralık'ta irtibatının kesildiği ve bu kesintinin 29 Aralık'a kadar sürdüğü vurgulandı.
Ahmet Tarkan Mumcuoğlu
Mumcuoğlu'nun 24 gün boyunca eşiyle görüşme yapmamasının nedeninin cinayet için Türkiye'de bulunması olduğuna dikkat çekildi. 29 Aralık'tan sonra ise Zeynep Mumcuoğlu'nun eşine yeniden mesaj atmaya devam ettiği ve ilerleyen günlerde de sürdürdüğü belirlenen iddianamede, 30 Nisan 2003'e kadar kesintisiz her gün Kazakistan numarasına mesaj atmaya devam ettiği kaydedildi.
FETÖ TAKTİĞİ ANKESÖR
Eşi Zeynep Mumcuoğlu'nun kullandığı hattın irtibatları incelendiğinde olay tarihinden bir gün önce ve devamında KKTC'ye ait sabit ankesörlü hatlar ile görüşmelerin başladığı, akşam ya da gecenin ilerleyen saatlerinde Zeynep Mumcuoğlu'nun bu hattan arandığının görüldüğü kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu aramaların Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tarafından yapıldığı değerlendirildi. Bu değerlendirmeyi, aynı dönemde dosya şüphelisi Fikret Emek'in de KKTC sabit ve GSM hatları ile görüştüğü tespiti de güçlendirdi. İddianamede Mumcuoğlu'nun görevlendirme süresi içinde Türkiye'ye geliş ve Türkiye'den dönüşlerde pasaport kontrolüne girmemek için KKTC'yi aktarma yeri olarak kullandığı aktarıldı.
HABLEMİTOĞLU DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ: FETÖ-LEVENT GÖKTAŞ SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ YAPIMI SUİKAST
Türkiye'yi karanlığı boğmak isteyenlerin kirli elleriyle gerçekleştirdiği sır suikastlardan birinin daha üzerindeki sır perdesi aralandı. 2002 yılında başkentte evinin önünde başına iki al ateş edilerek öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastı, MİT operasyonuyla eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan getirilmesiyle zaman aşımına uğramadan açığa çıktı.
ALTAYLI'YA ÖLÜM TALİMATI İLETİLDİ
Hablemitoğlu suikastıyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldı. FETÖ hakkında çalışma yapan Hablemitoğlu'nu durduramayan FETÖ, Türkiye imamı Mustafa Özcan üzerinden Enver Altaylı'ya Hablemitoğlu'nun ölüm talimatını iletti. O görüşmeyi, Altaylı'nın şoförü bütün detaylarıyla anlatırken, Altaylı da suikast talimatını o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde yuvalanan, iddianamede ise "Mustafa Levent Göktaş suç örgütü" olarak tanımlanan ekibe verdi.