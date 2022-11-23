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AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

Son dakika haberi | Saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 1'i ağır olmak üzere 50 kişi yaralanırken, yüzlerce evde de hasar meydana geldi. AFAD ekipleri deprem sonrası hemen bölgeye hareket ederek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası depremin raporu yayınlandı. İşte Düzce depremi ile ilgili bilgiler...

takvim.com.tr
23.11.2022 11:38 - Son Güncelleme: 23.11.2022 12:25
AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 46 yaralı olduğunu bildirdi.

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AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

AFAD'dan yapılan açıklamada, olay yerine Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli AFAD ve Kızılay ekiplerinin sevk edildiği ve Afet Hasar Tespit Grubu ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.

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AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

Sakarya AFAD'dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal çalışma tırı ve 2 adet arama köpeğinin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da 1 mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracının bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

96 ARTÇI SARSINTI
Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 96 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

"Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu bildirilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 480 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

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