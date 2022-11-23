AFAD Düzce deprem raporunu açıkladı! Bölgede tehlike sürüyor mu?

"Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibarıyla Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu bildirilmiştir. Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yapılmaktadır. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 480 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."