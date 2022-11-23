Düzce'de devlet vatandaşları yalnız bırakmadı! Akıllara 1999 yılındaki yıkım geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4.3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşandı. Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralandı. Depremin ardından akıllara 1999 yılının Kasım ayında yine Düzce'de yaşanan deprem geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 116 artçı sarsıntı meydana geldi. Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 1 kişi, Zonguldak'ta 6 kişi, Sakarya'da 1 kişi ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 46 yaralı olduğu tespit edildi.
Depremin ardından 1999 yılında Düzce'de meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan deprem akıllara geldi. Yine Kasım ayında yaşanan depremde binalar yerle bir olurken; vatandaşlar enkaz altında çaresizce kurtarılmayı beklemişti. Çaresiz kalan devlet; depremden kurtulan vatandaşlara yardım ulaştırmak noktasında neredeyse hiçbir adım atamamıştı.
Bugün gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından ise; İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletin tüm kurumları vatandaşlar için seferber oldu. Yardımlar hızla bölgeye ulaştırılırken, sağlıklı bilgi akışıyla olası paniğin önüne geçildi. Yenilenen binalar sayesinde daha büyük felaketlerin de önüne geçilmiş oldu.