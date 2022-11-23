Düzce’de devlet vatandaşları yalnız bırakmadı! Akıllara 1999 yılındaki yıkım geldi

Bugün gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından ise; İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD ve Kızılay başta olmak üzere devletin tüm kurumları vatandaşlar için seferber oldu. Yardımlar hızla bölgeye ulaştırılırken, sağlıklı bilgi akışıyla olası paniğin önüne geçildi. Yenilenen binalar sayesinde daha büyük felaketlerin de önüne geçilmiş oldu.