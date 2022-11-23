Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Son depremler

AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu 30'un üzerinde yaralı olduğunu açıkladı. Düzce'deki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak lambalarının bir anda söndüğü görülüyor.