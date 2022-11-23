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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Son depremler

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! Deprem anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Son depremler
23.11.2022 07:44

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AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu 30'un üzerinde yaralı olduğunu açıkladı. Düzce'deki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak lambalarının bir anda söndüğü görülüyor.

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Son Dakika deprem haberleri ve bilgilerini resmi verilerle paylaşan AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

DEPREM BİR ÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI
Düzce'deki deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak lambalarının bir anda söndüğü görülüyor.

SON DAKİKA