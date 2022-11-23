Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.