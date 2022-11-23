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Düzce beşik gibi sallandı! Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Düzce Gölyaka'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 yaralının bulunduğunu söyledi. Deprem sonrası Düzce'de vatandaş sokağa döküldü.

23.11.2022 06:13 - Son Güncelleme: 23.11.2022 06:13
Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde hissedildi.

Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

ART ARDA ARTÇI DEPREMLER
Saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

Bunun ardından AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Düzce beşik gibi sallandı! Düzce’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaş sokağa döküldü

BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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