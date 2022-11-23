Düzce depremi sonrası cevabı en çok merak edilen soru: Deprem bölgesinde miyim? İşte Türkiye'de fay hattında bulunan en kritik 24 il!
Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 50 yaralının bulunduğunu açıkladı. Gece vakti meydana gelen depremin ardından vatandaşlar "Deprem bölgesinde miyim?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Türkiye'de fay hattında bulunan en kritik 24 il!
Türkiye'nin önemli yer bilimcilerinden İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depreminin ardından açıklamalarda bulunup Türkiye'nin fay hattında bulunan en kritik 24 ilini ve 110 ilçesini açıklamıştı. Düzce'de yaşanan deprem ise bu tespitlerin doğruluğunu ortaya koydu. İşte o açıklamalar;
"Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor.
Jeoloji Mühendisleri Odası geçtiğimiz aylarda diri faylar üzerinde oturan 22 ile ait raporlar yayınlayarak diri faylar üzerinde yerleşimim mümkün olduğunda önlenmesi ve bunun kurallarının ne olması gerektiğini haftalar boyunca raporlar halinde yayınladı, ilgili kurumların dikkatini çekti. Ülkemizde 22 il yüzey kırığı oluşturabilecek faylar üzerinde yer alıyor.
"2'Sİ TARTIŞMALI 24 KENT FAY HATTINDA"
Türkiye'de 22'si kesin, 2'si tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kentimiz bulunuyor. Bolu tartışmalı, güneyinde fay var, içinden geçen fayın diri olup olmadığı kesin değil; ancak bence aktif.
İkinci tartışmalı kent ise Kocaeli. İl merkezinde fay yok; ancak hemen güneyinde var. Kimisi şehir oraya kadar büyüdü diye onu da katıyor; kimisi de oralar ilçeye ait diye kabul etmiyor. Cevaplaması zor bir konu ancak fay hattındaki il sayısını 24 olarak belirtmekte bence bir mahzur yok.
İŞTE FAY HATTINDAKİ 110 İLÇE
Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre ülkemizde yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Bunun yanı sıra çok sayıda ilçe de diri faylara çok yakın konumda yer alıyor. MTA tarafından yayınlanan haritalara göre diri fay üzerinde yer alan ilçeler belirlendi. Ancak çoğu fayın yeri metre bazında bir doğrulukla bilinmiyor. Bu nedenle diri fayların tam olarak nerede olduğunun jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından yapılacak özel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor. Bu ilçelerimizi şöyle sıralamak mümkün: