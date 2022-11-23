Türk düşmanı ABD'li senatör Menendez yine sahnede! ‘Sivilleri öldürdü’ yalanına soyunup Pençe Kılıç Harekatı’nı karalamaya çalıştı





TÜRKİYE SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ YALANI

Menendez, sosyal medya hesabından New York Times'ın "Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü" başlıklı haberini paylaşarak, "Türkiye'nin, SDG'deki ABD ortak güçlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Irak ve Suriye'deki hava saldırıları, IŞİD'e karşı mücadeleyi baltalamakla tehdit ederken, şimdiden sivilleri öldürdü ve kritik sivil altyapıyı yok etti. Bunlar bir müttefikin eylemleri değil" ifadelerini kullandı.



KKTC- F16 HAZIMSIZLIĞI

Türkiye'nin diplomatik hamleleri sonucu ABD'den alınacak F-16 meselsinde olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da KKTC'ye yönelik adımlar ve kararlı duruş Yunanistan'ı ve Türkiye düşmanlarını çıldırtıyor.

ABD'Lİ BOB MENENDEZ YİNE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD'de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye'ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi.



Fotoğraf: Bob Menendez

Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarılarak "Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin, Türkiye'ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz" sözleri verdi.

Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.