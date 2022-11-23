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    • 24.11.2022 00:36
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    Türk düşmanı ABD'li senatör Menendez yine sahnede! ‘Sivilleri öldürdü’ yalanına soyunup Pençe Kılıç Harekatı’nı karalamaya çalıştı

    Türkiye'nin teröristlerin kökünü kazımak için gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı, Batı ülkeleri ve medyasında hazımsızlığa neden olmuştu. Son olarak Türk düşmanlığı ile bilenen ABD'li senatör Bob Menendez sahneye çıktı. Menendez sosyal medya hesabından New York Times’ın “Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü” başlıklı haberini alıntıyarak, “Türkiye'nin, SDG'deki ABD ortak güçlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Irak ve Suriye'deki hava saldırıları, IŞİD'e karşı mücadeleyi baltalamakla tehdit ederken, şimdiden sivilleri öldürdü ve kritik sivil altyapıyı yok etti. Bunlar bir müttefikin eylemleri değil” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Türk düşmanı Menendez’in Pençe Kılıç hazımsızlığı

    Taksim'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri 'Pençe-Kılıç' operasyonuyla Irak ve Suriye'deki terör yuvalarını havadan yerle bir etmişti.



    Operasyon sonrası başta ABD olmak üzere, Batılı ülkeler ve medyaları Şanlı Türk ordusunun teröristlerin kökünü kazıyan 'Pençe Kılıç Harekatı'nı karalamak için her yolu denemişti.



    Son olarak ise her fırsatta Türkiye düşmanlığıyla gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez yine sahneye çıktı.



        'PENÇE KILIÇ' HAZIMSIZLIĞI
        Türk düşmanı ABD'li senatör, 'Türkiye sivilleri öldürüyor ve kritik sivil altyapıyı yok etti' yalanına soyunup, skandal bir söyleme imza attı.



        TÜRKİYE SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ YALANI
        Menendez, sosyal medya hesabından New York Times'ın "Türkiye, Irak ve Suriye'deki Kürt Düşmanlarını Bombaladı, Muhtemelen Düzinelerce Öldürdü" başlıklı haberini paylaşarak, "Türkiye'nin, SDG'deki ABD ortak güçlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, Irak ve Suriye'deki hava saldırıları, IŞİD'e karşı mücadeleyi baltalamakla tehdit ederken, şimdiden sivilleri öldürdü ve kritik sivil altyapıyı yok etti. Bunlar bir müttefikin eylemleri değil" ifadelerini kullandı.

        KKTC- F16 HAZIMSIZLIĞI
        Türkiye'nin diplomatik hamleleri sonucu ABD'den alınacak F-16 meselsinde olumlu gelişmeler yaşanırken bir yandan da KKTC'ye yönelik adımlar ve kararlı duruş Yunanistan'ı ve Türkiye düşmanlarını çıldırtıyor.

        ABD'Lİ BOB MENENDEZ YİNE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPTI
        ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD'de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye'ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi.


        Fotoğraf: Bob Menendez

        Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarılarak "Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin, Türkiye'ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz" sözleri verdi.

        Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.

        Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pagas, 20 Kongre üyesinin imzaladığı bir bildiriyle Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi çağrısında bulundu. ABD'de Ermeni örgütü ANCA direktörü Aram Hamparyan, bildiriyle Kongre'den Başkan Biden'ın 2023 bütçesi çerçevesinde silah satışlarına sınırlama getirilmesini istediklerini söyledi.

            F-16 SINIRLANDIRMASI DA RAHATSIZ ETMİŞTİ
            Öte yandan geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Washington ile yürüttüğü diplomatik çabaları sonucunda ABD'de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.

            Bunun üzerine Bob Menendez, Twitter'dan bir açıklama yaptı.



            Menendez, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) Doğu Akdeniz'deki ABD çıkarlarını ilerletmek için yalnızca bir araç" dedi.

            Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, "Açık konuşayım. Erdoğan, bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar Türkiye'ye F-16'larla ilgili herhangi konuyu onaylamayacağım. Nokta" yazdı.



            BOB MENENDEZ, YAHUDİ, ERMENİ VE RUM LOBİLERİNE YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
            Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey senatörü ve ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, ABD'li politikacılara yapılan kampanya bağışlarını izleyen OpenSecrets web sitesinde bulunan verilere göre, göreve gelmesindeki etkin güç olarak NorPAC öne çıkıyor.

            NorPAC kendisini "asıl amacı İsrail'in gücüne, güvenliğine ve hayatta kalmasına gerçek bir bağlılık gösteren ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve adaylarını desteklemek olan partizan olmayan bir siyasi eylem komitesi" olarak tanımlıyor. Söz konusu sitede, Menendez'e 2017'den 2022'ye en çok katkı sağlayan bu şirketin desteği 248 bin 889 dolar olarak gösteriliyor.

            Yunanistan'ın Ege'deki Türkiye'yi kışkırtma girişimlerinin en büyük savunucularından biri de Bob Menendez oldu. Menendez, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra ABD-Türkiye ve Türkiye-NATO ilişkilerini de hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapıyor.



                Bu açıklamalardan bazıları da şöyle;
                "Yunanistan'ın karasularına ve hava sahasına yönelik ihlaller kabul edilemez."

                "Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokasyon, bir NATO müttefikine karşı provokasyon sayılacak. Türkiye, bunun sonuçlarını göze almalıdır."

                "Komite'nin Başkanı olduğum sürece Türkiye'ye, bu şartlar altında F-16 satışına izin vermeyeceğim. Bunu, ABD'nin ulusal güvenlik meselesi haline getireceğim."

                "ABD, Yunanistan'ın tüm kritik anlarında yanında yer alan bir müttefikidir."

                TÜRKİYE'NİN SİSMİK ARAŞTIRMALARINI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ
                2020 yılında da Yunanistan'ın hukuksuz tavrı yine Menendez tarafından desteklenmişti.

                Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve ona eşlik edecek iki geminin Meis Adası'nın güney-doğu hattında sismik arama-tarama faaliyetlerine katılacağını duyurmuştu ve söz konusu alanda Navtex ilan etmişti.

                Bu noktada Menendez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım skandal niteliğinde olmuştu. O dönem ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Bob Menendez, 'Türkiye'nin Yunanistan'a ait karasuları tartışmaya açarak bölgede gerginlik çıkardığını' ileri sürmüştü.



                "Açıkça konuşalım: Bu suları 'tartışmaya açan' tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a ait ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bölgedeki gerginlikten tek başına sorumlu olduğunu açıkça ve kamuya açık bir şekilde ifade etmelidir."

                İSRAİL İLE OLAN YAKINLIĞI DA DİKKAT ÇEKİYOR
                Senatör Menendez'in yakın ilişkileriyle bilinen bir diğer ülke ise İsrail...

                İsrail'in yerleşim yerlerinin yasal geçerliliği olmadığını belirten 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'deki İsrail karşıtı duyguları ve kararları Menendez daima kınadı.

                Ayrıca, Filistin'e hiçbir Amerikan hükümet fonunun verilmeyeceğini açıklayan Taylor Force Act'i de desteklemesi bu yakınlığın işaretlerden bazıları...



                SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI'NI DESTEKLİYOR
                Senatör, siyasi hayatında birçok kez sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul ettirmeye yönelik adımlar da attı. 2019'da ABD Senatosunda kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı karar tasarısını hazırlayan iki senatörden biri Menendez'di. Oylamanın ardından konuşmasında ağlaması da dikkat çekmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yıl ilk kez sözde "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasındaki başrol de Menendez'e ait. Bazı görüşlere göre Menendez'in bu tutumunun arkasındaki neden eşinin Ermeni olması. 2010 yılında ise eşi Türk olduğu için Matthew Bryza'nın ABD'nin Bakü Büyükelçisi olmasını engelleyen adımı da Menendez atmıştı.

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                Haberler Güncel Türk düşmanı ABD'li senatör Menendez yine sahnede! ‘Sivilleri öldürdü’ yalanına soyunup Pençe Kılıç Harekatı’nı karalamaya çalıştı
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