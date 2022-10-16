Bartın'da maden ocağında patlamaya neden olan grizu gazı işte böyle görüntülendi! İşte faciaya ilişkin tüm detaylar...

110 maden işçisi... Kimi yeni evliydi... Kimi henüz 5 gün önce baba olup sevinmişti. Can yoldaşı madenciler önceki gün sefer taslarını alıp asansöre bindi. 300 metre aşağıya indi. 2 saat sonra grizu patlaması meydana geldi.



Göz gözü görmedi. Zehirli gaz nefesleri kesti. Ekipler ciple takip edilen madencilerin yerini belirledi. Ancak 58'ini kurtarabildi. 41 kara elmas işçisi ise yaşamını yitirdi. Faciaya yol açan metan gazı toprağı delip göğe yükseldi.



Faciada 11 madenci yaralandı. Feci şekilde yanan 6 madenci ise İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Türkiye Taşkömürü Kurumu, ihmalin Sayıştay raporuna yansıdığı iddiasını yalanladı. Gerçeği yansıtmadığını açıkladı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 iş müfettişi atadı. Müfettişler olayla ilgili inceleme başlattı.

Patlama eksi 300 kotunda yaşandı. Yoğun karbonmonoksit gazı üst kotlardaki sensörleri bile çalıştırdı.



Dünyadan taziye mesajları yağdı. Türkiye'deki konserler, festivaller ve eğlenceler de iptal edildi.