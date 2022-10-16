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    Bartın'da maden ocağında patlamaya neden olan grizu gazı işte böyle görüntülendi! İşte faciaya ilişkin tüm detaylar...

    Onlar kömür için ömür verenlerdi. 'Hakını helal et' deyip madene inenlerdi. Amasra'daki 41 madenci de aynı hisle ocağa girdi. Ancak grizu patlaması yüzünden hiçbiri dönmedi. Faciaya yol açan katil gaz ise böyle görüntülendi.

    İşte o an

    110 maden işçisi... Kimi yeni evliydi... Kimi henüz 5 gün önce baba olup sevinmişti. Can yoldaşı madenciler önceki gün sefer taslarını alıp asansöre bindi. 300 metre aşağıya indi. 2 saat sonra grizu patlaması meydana geldi.

    Göz gözü görmedi. Zehirli gaz nefesleri kesti. Ekipler ciple takip edilen madencilerin yerini belirledi. Ancak 58'ini kurtarabildi. 41 kara elmas işçisi ise yaşamını yitirdi. Faciaya yol açan metan gazı toprağı delip göğe yükseldi.

    Faciada 11 madenci yaralandı. Feci şekilde yanan 6 madenci ise İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu, ihmalin Sayıştay raporuna yansıdığı iddiasını yalanladı. Gerçeği yansıtmadığını açıkladı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4 iş müfettişi atadı. Müfettişler olayla ilgili inceleme başlattı.

    Patlama eksi 300 kotunda yaşandı. Yoğun karbonmonoksit gazı üst kotlardaki sensörleri bile çalıştırdı.

    Dünyadan taziye mesajları yağdı. Türkiye'deki konserler, festivaller ve eğlenceler de iptal edildi.



    Acı herkesi yıkıp geçti. Ama hiç kimseyi arkadaşlarını yitiren madenciler kadar etkilemedi. Kömür karasıyla kaplı yüzlerden süzülen bu gözyaşları, sözün bittiği yerdi.



    Bu karedeki 3 arkadaş grizu patlamasında can verdi. Onlardan biri de henüz 5 gün önce baba olan Aziz Köse'ydi.



        Talihsiz kazada ölen Yasin Çelik'in son sözü herkesi ağlattı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz.



        Oğlunu kaybeden bir annenin feryadı herkesi ağlattı.



        DEVLET, SEFERBER OLDU
        Başkan Tayyip Erdoğan, dünkü programını iptal edip Amasra'ya gitti. Cenaze törenlerine katılıp hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Faciada ölen madenci Selçuk Ayvaz'ın annesinin elini öptü. Şehit yakınlarına sahip çıkılacağı sözünü verdi.



            KARA VEDA!
            Türkiye, Bartın Amasra'da yaşanan maden ocağı kazasına ağlıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında önceki akşam 110 işçinin çalıştığı 16-24 vardiyasında patlama meydana geldi. Madenin -300 kotunda yaşanan patlama sonrasında AFAD, İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi maden ocağına sevk edildi. Patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Ocaktan 58 maden işçisi kurtarıldı, 11 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bu yaralılardan 6'sı ambulans uçakla getirildikleri Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezinde tedavi edilmeye başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir kaybımızın olmadığını söylemek isterdik. Ancak patlamanın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve büyük bir çaba sarf edildi. 41 şehidimize ulaştık, hepsini madenden çıkartarak kimliklerinin tespitini sağladık" dedi. Soylu, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.



            CANIMIZ CİĞERİMİZ YANDI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan faciayı haber alır almaz, devleti seferber etti. Kendisi bölgeye giderek hem cenaze törenlerine katıldı, hem de yaralıları ziyaret etti. Yaptığı açıklamada, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da 'önce insan' diyoruz. Bu kazaları kabul edemeyiz. Madende hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz" dedi. Şehit yakınlarına sahip çıkılacağını da belirtti: Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, boynumuzun borcu. Ailelerine 1 milyon 150 bin lira destek sağlanacak...



            DÜNYA KARARDI
            Patlamanın olduğu ocakta bulunan Aydın Kalaycı, "Madende 15 kişiydik. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Dünya karardı. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Oradan tek ben çıkabildim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir" dedi. 14 yıllık madenci Celal Kara da "Yerin altında kelle koltukta çalıştığımızı biliyoruz. Arkadaşlarımızı kurtarmak için seferber olduk. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu" diye konuştu.



                EN BABA ACI
                Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı: Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir.



                AH BE KARDEŞİM
                Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.



                GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU
                Tahlisiye ekibinde görev alan maden işçisi Emrah Açıkgöz, "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman vardı. Yaşadığım en büyük acı, şehitlerden birinin 5 sene birlikte çalıştığım yakın arkadaşım olmasıydı" dedi.



                    NİŞANLIYA GÖZYAŞI
                    Şehit Ramazan Özen'in nişanlısı Esra Baş'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj Türkiye'yi ağlattı: Bu hayat seni benden aldı ama ben seni asla bırakmayacağım. Sana olan sonsuz sevgim her gün artarak devam edecek.



                    İKİ AYLIK EVLİYDİ
                    Faciada şehit olan 30 yaşındaki Fikret Kansız'ın henüz 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Fikret Kansız'ın 10 Temmuz'da Aslıhan Kansız ile evlendiği öğrenildi. Kansız'ın eşiyle paylaştığı fotoğraflar yürekleri deldi geçti.



                    Patlamadan sağ kurtulan Aydın Kalaycı, arkadaşlarını kurtarmak için defalarca aşağıya indi.



                        TÜRKİYE, AMASRA'DAKİ GRİZU PATLAMASINDA ŞEHİT OLAN 41 MADENCİYE AĞLIYOR
                        Madenci yakınları, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.



                        Şehit madenci Serhat Kahraman'ın cenazesinde kızkardeşi ve annesi feryat etti.



                        Madende yakını olanlar ocak önünde umutla beklerken, kurtarılan madencileri görevliler teselli etti.



                            Başkan Erdoğan, yaralıları hastanede ziyaret etti.

                            İŞTE ŞEHİTLERİMİZ
                            Burçin Saban, Mehmet Bulut, Mustafa Can Yıldırım, Deniz Baykal, Ferhat Poyraz, Remzi Özçelik, Soner Ak, Öner Yıldız, Okan Akgül, Berkay Kesim, Mustafa Çelik, Yusuf Özerkan, İbrahim Köse, Şaban Yıldırım, Ercan Saraç, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Acet, Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınaroğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran.

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                            Haberler Güncel Bartın'da maden ocağında patlamaya neden olan grizu gazı işte böyle görüntülendi! İşte faciaya ilişkin tüm detaylar...
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