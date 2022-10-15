SON DAKİKA: Bartın Amasra'da maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri
Son dakika haberleri... Türkiye dün akşam Bartın Amasra'dan gelen haberle sarsıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu tespit edilirken, korkunç kazada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri de belli oldu. İşte hayatlarını kaybeden işçiler...
Türkiye dün akşam Bartın Amasra'dan gelen haberle sarsıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre grizu patlaması olduğu tespit edilirken, korkunç kazada 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan patlamanın yaşandığı haberinin gelmesiyle birlikte olay yerine hareket eden İçişleri Bakanı Soylu ilerleyen saatlerde maden şehitlerinin isimlerini açıkladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağı dün 18.15 sıralarında korkunç bir patlama meydana geldi.
Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin intikal etti. Bakanlar çalışmaları yerinden inceledi.
40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, patlama sonrasında içeride kalan maden işçilerinin yerlerini bildiklerini söyledi. Ne yazık bugün 11.40 sularında yapılan son açıklamayla şehit sayımızın 40'a yükseldiği öğrenildi.