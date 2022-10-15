Maden faciasında hayatını kaybeden maden işçileriyle ilgili yürek yakan detaylar: Biri 2 ay önce evlendi diğeri 5 gün önce baba oldu!

"İÇERİDEN ÇIKTIM, TEKRARDAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM"

14 yıldır maden işçiliği yaptığını aktaran Kalaycı, "Amasra'da ilk defa böyle bir şey yaşandı. Maden 7 gün 24 saat dışarıdan izleniyor, gaz olsun, karbonmonoksit olsun bütün her şeyi takip ediliyor. İlk kez böyle bir şey başımıza geldi. Ben içeriden çıktım, tekrardan arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Gündüz vardiyadan çıkan arkadaşlarımız tekrardan çalışmalara katılmak için yanımıza geldiler. Amasra ve bizim için çok kara bir gün" şeklinde konuştu.

"BEŞ ADIM DAHA GERİDE OLSAM ŞU ANDA ARANIZDA OLAMAYABİLİRDİM"

Maden ocağının içine girmeden tarif edilemeyecek bir yer olduğuna vurgu yapan Kalaycı, "Galerilerimiz açık, üretim yapılan yerlerimizde göçük yok. Amasra'da kimsenin tahmin etmeyeceği, istenmeyen bir şey yaşandı. Herhangi bir tehlikeli durum olduğunda amirlerimiz bizi ocağın içerisine sokmazlar. Burada kesinlikle ihmal yok. Ben eksi 300 kotta çalışıyordum. Belki iki dakika, belki 5 adımla kurtuldum. Beş adım daha geride olsam şu anda aranızda olamayabilirdim" ifadelerini kaydetti.