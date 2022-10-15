Bakan Fatih Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı: "3 hafta önce burada helalleştik"

Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

"HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK"

Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz.