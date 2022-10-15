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    • 15.10.2022 13:15
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    Bakan Fatih Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı: "3 hafta önce burada helalleştik"

    Son dakika haberi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilere ilişkin açıklama yaparken 3 hafta önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte buradaki madencileri ziyaret ettiklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Dün Takvim.com.tr olarak görüntüleri okuyucularımıza aktarmıştık.

    takvim.com.tr
    Bakan Fatih Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı

    Bartın'ın Amasra ilçesinde Maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

    3 HAFTA ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ | VİDEO İZLE

    Patlamadan hemen sonra kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kameralar karşısına geçti.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 hafta önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte buradaki madencileri ziyaret ettiklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

    Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

    Bartın'da facianın yaşandığı madenin arşiv görüntüleri!

    "HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK"
    Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz.




        BAKAN FATİH DÖNMEZ 20 EYLÜL'DE ZİYARET ETMİŞTİ
        Patlamanın meydana geldiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk maden teşkilatlarından biri olma özelliğini taşıyor.



        Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'daki madeni ziyaret etmiş, "Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.



        Dönmez, Amasra TTK'da görevli maden emekçileriyle böyle poz vermişti.



        Bakan Dönmez'e söz konusu ziyaretinde AK Parti Amasra Teşkilatı da eşlik etmişti.
            Environment
            Haberler Güncel Bakan Fatih Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı: "3 hafta önce burada helalleştik"
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