Bakan Fatih Dönmez gözyaşlarına hakim olamadı: "3 hafta önce burada helalleştik"

Bartın'ın Amasra ilçesinde Maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.
3 HAFTA ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ | VİDEO İZLE
Patlamadan hemen sonra kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kameralar karşısına geçti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 hafta önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte buradaki madencileri ziyaret ettiklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Bakan Dönmez, "Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
"HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK"
Bizim için üzüntülü taraf da 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla beraberdik kardeşlerimizle, helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah Rabbim bize bu acıları tekrar yaşatmaz.