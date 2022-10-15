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Haberler Güncel SON DAKİKA: Amasra Bartın'da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

SON DAKİKA: Amasra Bartın'da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika haberleri... Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında şu ana kadar 40 işçi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden işçiler toprağa veriliyor.

AJANSLAR
15.10.2022 14:30 - Son Güncelleme: 15.10.2022 14:47
SON DAKİKA: Amasra Bartın’da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.

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SON DAKİKA: Amasra Bartın’da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi.

SON DAKİKA: Amasra Bartın’da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

SON DAKİKA: Amasra Bartın’da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

SON DAKİKA: Amasra Bartın’da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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