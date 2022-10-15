SON DAKİKA: Amasra Bartın'da maden faciasında hayatlarını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika haberleri... Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında şu ana kadar 40 işçi hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden işçiler toprağa veriliyor.
15.10.2022 14:30 - Son Güncelleme: 15.10.2022 14:47
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi defnedildi.
Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi.