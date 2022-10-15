Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim (Dün) saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 41'e yükseldi.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA BARTIN AMASRA'DA MADEN FACİASI SONRASI YAŞANANLAR



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın Amasra'daki maden faciasında dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.







Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.



17.05 GÜRDAL SERENLİ'NİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Başkan Erdoğan, daha sonra ise Gürdal Serenli için düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "Gürdal evladımızı da maden şehidi olarak Hakka uğurluyoruz. Rabbim tüm ailesine sabırlar lütfetsin. Rabbim liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında sevgili habibine komşu eylesin" dedi.

"Birliğimizi beraberliğimizi hiç bir zaman kaybetmeyelim" diye devam eden Erdoğan, "İşte dünya bu. Bu dünyada birbirimizi kırmak, birbirimizi gücendirmek asla bunlar bizde olmamalı. Bir Müslüman bu noktada bütün hassasiyetini ortaya koymalı" ifadelerini kullandı.







BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİT SERENLİ'NİN CENAZESİN KONUŞTU | VİDEO İZLE



RABBİM BÖYLE ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN

17.01 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti. Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.







16.25 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.