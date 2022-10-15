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    • Yaşam
    • 15.10.2022 18:48
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    • 15.10.2022 18:48
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    Maden faciasının 23 yaşındaki şehidi Rahman Özçelik'in acılı babası konuştu: "Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu"

    Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerden biri de henüz 23'ünde olan Rahman Özçelik idi... Talihsiz gencin acılı babası Yusuf Özçelik "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu" şeklinde konuştu. Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi.

    Şehit madencinin babasından yürek sızlatan sözler

    Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 maden emekçisi yaşamını yitirdi.

    Söz konusu maden ocağında 3 yıldır çalışan ve faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



    "KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR"
    "Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.



    "ASKERDEKİ OĞLUMU DÜŞÜNÜRKEN, BÖYLE OLDU"
    Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.



        "O DA ÇOK İSTEDİ ASKERE GİTMEYİ, ANNESİNİN DUASIYLA KALDI BURADA"
        Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi.

        Özçelik, "TTK'ye yazdırdı ismini ama isteyerek değil. Ağabeyi gibi askerliği çok sevdi, onu istiyordu devamlı. Hatta 'Oğlum askerlik borçlanmasını öde.' dedim ama o hala 'Ben askere gideceğim.' diyordu." şeklinde konuştu.
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        Haberler Yaşam Maden faciasının 23 yaşındaki şehidi Rahman Özçelik'in acılı babası konuştu: "Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu"
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