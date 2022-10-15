Maden faciasının 23 yaşındaki şehidi Rahman Özçelik'in acılı babası konuştu: "Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu"

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 maden emekçisi yaşamını yitirdi.
Söz konusu maden ocağında 3 yıldır çalışan ve faciada yaşamını yitiren Rahman Özçelik'in babası Yusuf Özçelik, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
"KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR"
"Şu anda kelimeler boğazımda düğümleniyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum." diyen Özçelik, yaklaşık 20 yıldır bu tür olaylar yaşanmadığı için böyle bir şeyin aklından geçmediğini dile getirdi.
"ASKERDEKİ OĞLUMU DÜŞÜNÜRKEN, BÖYLE OLDU"
Özçelik, madenlerde son teknolojilerle çalışıldığının her zaman söylendiğini aktararak, "Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu." ifadesini kullandı.