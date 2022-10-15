Maden faciasının 23 yaşındaki şehidi Rahman Özçelik'in acılı babası konuştu: "Askerdeki oğlumu düşünürken, böyle oldu"





"O DA ÇOK İSTEDİ ASKERE GİTMEYİ, ANNESİNİN DUASIYLA KALDI BURADA"

Oğlunun işini hiç aksatmadığını anlatan Özçelik, "Ağabeyi Suriye'de askerde, yolda geliyor. O da çok istedi askere gitmeyi. Annesinin duasıyla kaldı burada. Annesi, 'Oğlum bize kim bakacak, ağabeyin gitti.' dedi.