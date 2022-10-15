Bartın Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden Ercan Akdeniz'in son paylaşımı yürekleri dağladı: Fazla ciddiye almayın hayatı her şey fotoğraflarda kalacak
Bartın Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden biri de Ercan Akdeniz. Akdeniz'in son paylaşımı ise yürekleri dağladı. Akdeniz'in son paylaşımında yer alan videodaki sözler de "Fazla ciddiye almayın bu hayatı bir gün her şey fotoğraflarda kalacak" ifadeleri yer aldı.
15.10.2022 10:07 - Son Güncelleme: 15.10.2022 10:18
Bartın Amasra'da dün akşam saatlerinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden biri de Ercan Akdeniz'di.
Hayatını kaybeden Ercan Akdeniz ünlü isim Fulya Öztürk'ün seslendirdiği şu satırların yer aldığı videoyu paylaştı: Gelip geçici bir dünyadayız.