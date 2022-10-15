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    • 15.10.2022 15:32
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan maden faciasının yaşandığı Bartın Amasra'da önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu. Madenlerde risk görmek istemediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır. Artık madenlerimizde hiçbir eksik ve gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çabaları içindeyiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu.

    TARİHE GÖMECEĞİZ | VİDEO İZLE


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    Sizleri saygıyla selamlıyorum. Maden ocağında dün akşam saatinde meydana gelen patlama nedeniyle milletçe üzgünüz. Devletimiz madenin -300 ve -350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yanda da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Bakanlıklarımız olay yerine gelen çalışmaların koordinasyonlarını yürütmüşlerdir.

    SORUMLULULARIN KİMLER OLDUĞU SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR
    Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanı'mla irtibat halinde olduk, gece boyunca telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken, atılması gereken adımları sürekli atmanın peşinde olduk. Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'da çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır.

    HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41'E ULAŞTI
    Şu anki önceliğimiz işçilerimize ulaşmaktı. 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.

    RİSK GÖRMEK İSTEMİYORUZ
    Artık madenlerimizde hiçbir eksik ve gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çabaları içindeyiz.

    Bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkiklerini yaptılar. Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.

    MADDİ DESTEK

    Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ: AİLELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

        Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

        Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Başkan Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyandan bir mesaj paylaştı: Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız.

        Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim.

        Bir kez daha hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerime Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan maden faciasının yaşandığı Bartın Amasra'da önemli açıklamalar
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