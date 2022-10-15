SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan maden faciasının yaşandığı Bartın Amasra'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maden faciasının yaşadığını ve 41 madencinin hayatını kaybettiği Bartın Amasra'da önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
Sizleri saygıyla selamlıyorum. Maden ocağında dün akşam saatinde meydana gelen patlama nedeniyle milletçe üzgünüz. Devletimiz madenin -300 ve -350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yanda da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Bakanlıklarımız olay yerine gelen çalışmaların koordinasyonlarını yürütmüşlerdir.
SORUMLULULARIN KİMLER OLDUĞU SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR
Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanı'mla irtibat halinde olduk, gece boyunca telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken, atılması gereken adımları sürekli atmanın peşinde olduk. Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'da çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41'E ULAŞTI
Şu anki önceliğimiz işçilerimize ulaşmaktı. 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.
RİSK GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Artık madenlerimizde hiçbir eksik ve gereksiz risk görmek istemiyoruz. Maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çabaları içindeyiz.
Bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son 1 ay içinde ocağa indiler, yerinde tetkiklerini yaptılar. Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım.
MADDİ DESTEK
Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.