SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan maden faciasının yaşandığı Bartın Amasra'da önemli açıklamalar

SORUMLULULARIN KİMLER OLDUĞU SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAKTIR

Biz de sürekli olarak İçişleri Bakanı'mla irtibat halinde olduk, gece boyunca telefon görüşmelerimizi sürdürdük. Yapılması gereken, atılması gereken adımları sürekli atmanın peşinde olduk. Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'da çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Sorumluluların kimler olduğu soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalar çok yönlü olarak başlamıştır.



HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 41'E ULAŞTI

Şu anki önceliğimiz işçilerimize ulaşmaktı. 41'inci işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş. Merhumlarımızın sayısı böylece 41 oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz.